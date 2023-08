Spettacolo: A Monterotondo Marittimo arriva “Stile Libero”

Venerdì 25 agosto, alle ore 21 e 30, in piazza Casalini. In caso di pioggia il concerto si svolge al Teatro del Ciliegio.



Monterotondo Marittimo: Venerdì 25 agosto, alle ore 21 e 30, a Monterotondo Marittimo, in piazza Casalini è di scena “Stile libero”, un baule, un chitarrista e una cantautrice con Lorenza Baudo, voce e Paolo Batistini alla chitarra acustica. In caso di pioggia il concerto si terrà presso il Teatro del Ciliegio.

Stile Libero è un dialogo ora divertente ora struggente, talvolta imprevedibile, fra due musicisti poliedrici e affiatati, che conduce lo spettatore in un viaggio fra canzoni e teatro, in cui il gioco e la musica di qualità si fondono e si intrecciano, e dove l’arte viene espressa, valorizzata, riscoperta nella sua multiforme varietà.

Nello spettacolo si alternano ed intersecano generi musicali diversissimi fra loro, che nell’interpretazione libera acquistano nuova luce ed inaspettati riflessi: dalla musica classica alla canzone d’autore, dal musical al brano pop, dalla canzone anni ’30 al fado portoghese, dal cabaret alla musica da film, dallo standard jazz al teatro canzone. In questo spettacolo si incontrano il gusto per il gioco, con l’amore per la libera interpretazione in un continuo interplay di voce e chitarra, per il piacere ed il divertimento di ascoltatori ed esecutori.