Spettacolare incidente in città. Nessun ferito

Grosseto: Incidente stradale su viale Sonnino a Grosseto. Un' auto che procedeva in direzione della stazione ferroviaria, per cause in corso di verifica da pare della polizia stradale, dopo aver tamponata una vettura ha terminato la propria corsa andando a sbattere su alcune auto in sosta. Nell'impatto, due di queste vetture sono state violentemente urtate ed una di esse è stata scaraventata contro un albero.

Nonostante la gravità del sinistro, non si sono registrati feriti.

Sul posto, oltre a Vigili del Fuoco e polstrada, presente il 118.