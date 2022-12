Spedisci i tuoi auguri con Postaonline

Grosseto: Grazie al servizio Postaonline quest’anno i cittadini del grossetano possono augurare buone feste in modo originale direttamente dal proprio pc o smartphone.



Attivo 24 ore su 24, Postaonline consente di spedire in Italia e all’estero gli auguri natalizi in formato digitale anche con invii multipli in modo semplice e veloce. Poste Italiane si occupa della stampa, dell’imbustamento e della consegna al destinatario.

Per utilizzare il servizio è sufficiente registrarsi, accedere dal sito poste.it o dall'app Ufficio Postale, compilare la lettera, inserire l'indirizzo del destinatario e pagare in modo sicuro con carta di credito (circuiti VISA e Mastercard), Postepay o con Conto BancoPosta.

Postaonline mette a disposizione anche una serie di soluzioni come “Corporate e PMI” dedicata a professionisti, Aziende e PA per inviare online la corrispondenza, “Desk” un software per inviare la corrispondenza in tutto il mondo direttamente dal pc, “Host to Host” per gestire la corrispondenza in modo totalmente automatizzato, “GED” per gestire gli avvisi di ricevimento e il reso delle raccomandate non recapitate. Tra gli altri servizi “Raccomandata Online”, “Posta1online”, “Posta4online”, “Telegramma online” e “Visure Camerali Online”.

Poste Italiane conferma l’attenzione alle politiche di sostenibilità ambientale attraverso l’uso di carta certificata FSC (Forest Stewardship Council) e di cellulosa trasparente per le finestre delle buste delle raccomandate e delle lettere, permettendo il riciclo completo dell’intera spedizione e riducendo fortemente l’impronta ambientale.