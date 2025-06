Speciale Milonga con Ronda de Couple al Moreno Beach di Marina di Grosseto

Marina di Grosseto: Sabato scorso al Moreno Beach una milonga speciale con una Ronda de Couple per Daniele Busetto e altre due festeggiate per il compleanno, per il comandante tante affascinati tanguere quasi tutte dell’Accademia di danze argentine Blue Moon di Tania Grisostomi e Luigi Bisello una dopo l’altra lo hanno invitate a ballare un motivo molto romantico e coinvolgente del Tdg Gasparrini e poi tutti ad assaporare la dolcissima Torta offerta da Artemare Club. Giornata indimenticabile per il presidente del noto sodalizio con pranzi con amici e regali, tra essi un’opera alla Andy Warhol realizzata da Marta Fanciulli, bella fotografa professionista laureata all’Accademia di Belle Arti di Firenze con studio nel Corso di Porto Santo Stefano, foto del comandante da giovane moltiplicata in quattro immagini unite insieme con colori diversi che verrà esposta nella sede di Artemare Club per tutta l’estate e un bellissimo set di Wine Cooler Bucket ricevuto dagli affezionati maestri Blue Moon!