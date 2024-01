Spadi (PD): esprime grande soddisfazione per la regionalizzazione della strada del Cipressino

“Un’opera a lungo attesa e che sarà di grande impulso per lo sviluppo di tutta la zona dell’Amiata.”



Grosseto: In occasione dell’approvazione unanime da parte del Consiglio Regionale della mozione del gruppo del PD che chiede alla Giunta l’avvio di un percorso per la complessiva riclassificazione delle strade toscane, la consigliera PD Spadi esprime la propria soddisfazione.

“Questo cambio di destinazione della strada del Cipressino può essere un vero cambio di passo per l’intera strategia regionale sulla viabilità, ed assume una particolare importanza in quanto coinvolge direttamente un’area interna della Toscana dove le infrastrutture assumono un valore strategico per sostenere la crescita e lo sviluppo.

La presa in carico di questa strada è significativa perché in sostanza evidenzia come la Regione consideri strategica quest’arteria interna che coinvolge quattro comuni, Castel del Piano, Cinigiano, Arcidosso, Civitella Paganico, e va ad interessare ben due provincie come quelle di Grosseto e Siena.

In quest’area percorsa dalla strada del Cipressino insiste anche un bacino geotermico piuttosto importante, e possiede tante eccellenze, dall’agricoltura al turismo, dall’energia alla natura. Aldilà del suo valore e delle risorse destinate (oltre 500 mila euro per il 2024, 300 mila per il 2025 ed altri 300mila per il 2026) credo, conclude Spadi, che quest’opera sia importante soprattutto per la popolazione che attendeva questo intervento da molto tempo.”