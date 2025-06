SP 158: Una strada pericolosa e le responsabilità "ineluttabili" del Comune

Guido Mario Destri torna a denunciare le criticità della Provinciale delle Collacchie, dalla sosta selvaggia agli aghi di pino, chiedendo interventi urgenti per la sicurezza.

Follonica: Passano gli anni ma le criticità della Strada Provinciale 158 delle Collacchie non accennano a diminuire, anzi! Già negli passati avevo denunciato, esordice l'ex Cpogruppo in Consiglio Comunale Guido Mario Destri, la situazione di pericolo che la SP delle Collacchie presenta nel tratto che va dal Puntone a Follonica evidenziando che le auto parcheggiate sul marciapiede ed attraversamento pedonale del Bar Puntone costringono i pedoni ad nvadere la carreggiata con seri pericoli per la loro incolumità. A nulla sono valse le sollecitazioni rivolte all'Amministrazione Comunale per evitare queste situazioni e questo deprecabile modus operandi; certamente, laddove succedesse qualcosa di grave, le responsabilità oggettive del Comune sarebbero ineluttabili.

Anche la distesa di aghi di pino lungo il tratto che conduce a Follonica, riducendo di circa un quarto la carreggiata, rappresenta un pericolo palese ed ineluttabile, così come l'alta vegetazione spontanea che riduce la visibilità a chi deve immettersi in strada dal parcheggio di Ponte alle Catene. IL progetto enunciato dalla Provincia circa l'utilizza degli aghi di pino da parte de Le Bandite di Scarlino appare tardivo e, al momento, non risolutivo del problema soprattutto in virtù deel'aumento di traffico che questa parte di strada subisce in questi giorni!

Auspico, conclude Guido Mario Destri, che questa ennesima denuncia sia raccolta da chi deve tutelare e sorvegliare sulla sicurezza degli utenti affinchè nessuno possa poi pentirsi di ciò che non ha fatto.