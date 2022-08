Sovana: Sovana in Arte torna per quattordicesima stagione estiva. La rassegna si inaugura il 19 Agosto alle ore 19 nei magnifici giardini della Fortezza Orsini, con il concerto di Gianmarco Carroccia, “Emozioni acoustic trio”. Lo spettacolo nasce con l’intento di valorizzare e diffondere l'opera di due dei più grandi artisti che il panorama della musica italiana abbia mai avuto: Lucio Battisti e Mogol.

L'evento prevede l'esecuzione, rigorosamente dal vivo, di circa 20 brani che meglio descrivono il fortunatissimo sodalizio Battisti/Mogol, narrando una sorta di vera e propria biografia musicale e mettendo in risalto tutte le sfumature che si nascondono dietro ogni singola canzone.

L'intero repertorio sarà interpretato da Gianmarco Carroccia, accompagnato da due chitarristi, i quali eseguiranno ogni brano, attenendosi il più possibile al disco, senza stravolgerne la sua vera natura, ma dando come risultato la cosiddetta “interpretazione perfetta”.



“Desidero ringraziare la pubblica amministrazione - dice Francesca Ventura, Direttore Artistico di Sovana in Arte, che promuove l’evento - il sindaco Pierandrea Vanni e l’Assessore alla Cultura Tiziana Peruzzi che, con il supporto della Proloco, coordinata dal Presidente Arturo Comastri, ci ha consentito di spostarci, per questo primo concerto, nei giardini della Fortezza Orsini, offrendoci lo spazio ed il supporto logistico. E’ molto importante che, per promuovere il nostro meraviglioso territorio, le attività culturali possano collaborare con l’Amministrazione Comunale perché solo così è possibile aumentare la visibilità degli eventi e, di conseguenza, del territorio stesso. Un ringraziamento particolare va anche ai nostri sponsor, che hanno continuato a sostenerci, nonostante le tante difficoltà economiche che si sono avvicendate in questo periodo”







La rassegna proseguirà, come di consueto, nella splendida Sovana, a Palazzo Bourbon del Monte, dove si potrà ammirare la mostra fotografica di Roberto Cini “Body and Landscapes”, aperta dal 25 al 28 agosto, a ingresso libero, dalle ore 16 alle 19. Il 26 Agosto, sempre alle 19 nel giardino del Palazzo, Francesca Ventura e Giacomo Rosselli leggeranno brani tratti dalle più divertenti delle commedie di Molière, accompagnati dal flauto di Elisabetta di Fortunato. In chiusura avrà luogo, in giardino o nel salone principale del Palazzo Bourbon del Monte (nel caso di maltempo) il concerto “Morricone e noi”. Una cavalcata tra i brani più belli del grande compositore. Paolo Vivaldi, pianoforte, Alberto Mina violino, Kyun-Me-Lee violoncello.

Info e prenotazioni al n° 3342275656