Sottoscritto protocollo d’intesa tra Unicoop Tirreno e la Croce Rossa Italiana
Il progetto prevede la donazione gratuita, da parte di Unicoop Tirreno, di prodotti alimentari prossimi alla scadenza alla Croce Rossa Italiana, che attualmente opera sui territori comunali di Orbetello, Monte Argentario e Isola del Giglio.
Orbetello: I beni donati vengono destinati ad attività di supporto alimentare a favore delle famiglie in difficoltà, attraverso il servizio di sportello sociale della Croce Rossa.
Lo sportello sociale ha sede a Orbetello, ma opera anche nei territori limitrofi tramite proprie diramazioni territoriali. Attualmente sono attivi punti di riferimento a Porto Ercole e Porto Santo Stefano. È inoltre in programma l’apertura di ulteriori sedi operative a Talamone e Isola del Giglio.
Il progetto "Buon Fine" rappresenta non solo un'importante iniziativa di solidarietà sociale, ma anche un concreto strumento per la lotta allo spreco alimentare e per la promozione della sostenibilità ambientale. Attraverso questo impegno si intende trasmettere alle nuove generazioni il valore del rispetto per l’ambiente, per la terra e per il mare, risorse che non possono continuare ad essere sfruttate senza limiti.