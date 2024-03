Sottoscritto l’accordo tra Pro soccer lab e Decathlon Grosseto

Promozione della pratica sportiva e vantaggi alle famiglie e agli atleti tesserati con la società neroverde Pro soccer lab



Grosseto: La Pro soccer lab ha siglato un accordo con Decathlon Grosseto per supportare lo sviluppo della pratica sportiva offrendo, allo stesso tempo, agevolazioni alle famiglie e agli atleti tesserati con la società neroverde. Grazie a questo accordo, infatti, la sede grossetana di Decathlon riconoscerà, per tutti gli acquisti fatti dai tesserati Pro soccer e dalle loro famiglie, punti che saranno cumulati nella tessera societaria. A fine anno i punti permetteranno alla Pro soccer lab di acquistare materiale tecnico o abbigliamento per le squadre e per i progetti portati avanti quotidianamente.

“Vogliamo ringraziare Decathlon per averci dato la possibilità di sottoscrivere questo accordo – spiega Benedetta Mazzini, presidente Pro soccer lab – che ha l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva ma anche di dare vantaggi ai nostri bambini e ragazzi e alle loro famiglie. Un’iniziativa importante che vuole premiare, soprattutto, i sacrifici che quotidianamente fanno le famiglie per permettere ai figli di praticare attività sportiva”.

Per rendere possibile l'operazione basterà comunicare prima del pagamento, nella sede grossetana di Decathlon, l'appartenenza alla società "Pro soccer lab" e gli stessi punti saranno inseriti sia nella tessera personale di chi acquista sia nella tessera della società. Un piccolo sforzo che permette di regalare "punti" preziosi e dare un grande contributo al movimento sportivo dell’associazione, oltre che vantaggi alle famiglie.

Per informazioni sulle attività portate avanti dalla Pro soccer lab sul territorio, è possibile consultare il sito www.prosoccerlab.it.