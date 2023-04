Sostegno al personale sanitario del 118 e del punto di primo soccorso di Follonica

Follonica: In seguito alle aggressioni che sono state registrate negli ultimi giorni, il sindaco Andrea Benini esprime vicinanza al personale del punto di Primo soccorso e del 118. Previsto un incontro con Asl e carabinieri per la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici



In riferimento a quanto accaduto negli ultimi giorni a Follonica – dove un uomo ha più volte aggredito e minacciato il personale sanitario del 118 e del Punto di Primo soccorso di Follonica – il sindaco Andrea Benini esprime vicinanza ai lavoratori e alle lavoratrici.

«Sappiamo che questo fatto si inserisce in una situazione di grave difficoltà del personale medico e infermieristico – afferma il sindaco – proprio per questo motivo da tempo abbiamo chiesto che venga incrementato il numero del personale presente al punto di Primo soccorso di Follonica, soprattutto dei medici. Quello di Follonica è un presidio che si trova sotto una pressione enorme, soprattutto in estate. Il personale ha il diritto di lavorare in tranquillità e in piena sicurezza. In queste ore ho parlato con la direzione sanitaria e con i carabinieri e abbiamo previsto un incontro per favorire la sicurezza dei lavoratori e le lavoratrici. Chi lavora – conclude Benini – non può esporsi a episodi di questa gravità».