Sosta gratuita a Viterbo

Confcommercio plaude all’iniziativa del Comune e sollecita i commercianti ad aderire.

Viterbo: Confcommercio Lazio Nord accoglie con soddisfazione e condivide l’iniziativa del Comune di Viterbo di concedere un’ora di sosta gratuita per i clienti delle attività commerciali del centro storico.

Questa misura rappresenta un primo, importante passo che segnala una rinnovata attenzione dell’Amministrazione Comunale alle esigenze del commercio cittadino e risponde positivamente alle sollecitazioni avanzate da Confcommercio in più occasioni.

Da tempo, infatti, le difficoltà di accesso e parcheggio nel centro storico creano un evidente svantaggio competitivo per i titolari di esercizi commerciali rispetto alla maggiore accessibilità offerta dai centri commerciali periferici. Sebbene l’ora di sosta gratuita non sia la soluzione definitiva a un problema così complesso, va senza dubbio nella giusta direzione, riconoscendo la necessità di agevolare la clientela e di rivitalizzare il cuore commerciale della città.

“Accogliamo con favore questa decisione dell’Amministrazione, per la quale ci siamo spesi anche in passato. È un segnale concreto di ascolto che apprezzo personalmente e che va a beneficio di tutto l’indotto commerciale del centro”, dichiara Loredana Badini, Presidente di Confcommercio Viterbo. “Ora, però, è fondamentale che i commercianti stessi facciano la loro parte. Invito calorosamente tutti gli esercenti a partecipare con slancio alla manifestazione di interesse del Comune per rendere operativa questa opportunità. La sosta gratuita può diventare un valido strumento di marketing territoriale e di fidelizzazione della clientela, ma solo con un’ampia adesione potrà esprimere tutto il suo potenziale a vantaggio di tutti.” (Dichiarazione della Presidente Loredana Badini).

Confcommercio Lazio Nord si augura che questo sia l’inizio di un percorso condiviso per la definizione di politiche sempre più incisive a supporto del commercio di prossimità e della vitalità del centro storico di Viterbo.

Per ulteriori informazioni e per aderire alla manifestazione di interesse:

https://www.confcommerciolazionord.it/viterbo-sosta-gratuita-centro/



