Sorteggiati i gironi della 48° Coppa Bruno Passacqua. E sarà subito derby

Apertura il 2 maggio con Grosseto-Nuova Grosseto. Si tratta del massimo evento giovanile che va in scena a Grosseto, torneo in notturna dal 2 maggio al 23 giugno. Il palcoscenico sarà il bellissimo centro sportivo “ Frida Bottinelli Brogelli” dell'Invictasauro ubicato in via Adda a Grosseto. Sono 16 le squadre che prenderanno parte alla manifestazione.



Grosseto: Torna il grande calcio giovanile a Grosseto con la 48° edizione della Coppa Bruno Passalacqua, manifestazione riservata alla categoria juniores. Il via il 2 maggio alle ore 21:15.

Vernissage con Grosseto (vincitore dell'ultima edizione) opposto alla Nuova Grosseto, e sarà subito derby.

Grande attesa per questo evento giovanile maremmano organizzato dall'ASD Invictasauro in collaborazione con il Milan Club Bruno Passalacqua di Grosseto, il gioiello di patron Francesco Luzzetti.

Sedici, come abbiamo detto, le formazioni presenti alla manifestazione, presentata nei locali del centro sportivo “Frida Bottinelli Brogelli”, con l'intervento di tutte le società che daranno vita alla manifestazione.

Dopo il saluto del padrone di casa, Francesco Luzzetti, è intervenuta Elisabetta Teodosio delegata del Coni, felice di essere presente alla manifestazione, ringraziando gli organizzatori per aver avuto la possibilità di salutare gli intervenuti e soprattutto un dire grazie agli organizzatori che sono riusciti a presentare ancora un'evento in grande stile.

Dopo il saluto del patron Luzzetti, ringraziando la platea è intervenuto l'assessore allo sport Fabrizio Rossi, felice di essere per il settimo anno presente al via della manifestazione.

Rossi da sempre presente all'evento è felice soprattutto per aver lasciato alle spalle i tempi difficili. L'assessore ha sottolineato soprattutto che la Coppe Passalacqua ha da sempre sfornato giovani campioncini e si è augurato che anche in questa edizione della manifestazione arrivino altre conferme in tal senso. La Coppa Passalacqua non è altro che una fucina di campioni e lo sarà ancora.

Rossi ha salutato alla fine dirigenti e organizzatori, augurando loro l'ennesimo grande successo.

Presente anche il presidente del Panathlon Franco Rossi.

Apertura con il derby Grosseto – Nuova Grosseto. Sarà ancora una volta il rinnovato impianto sportivo di via Adda ad ospitare la manifestazione, molto attesa un po' da tutti.

Il sorteggio dell'evento è andato in diretta su TVGS.

La Coppa Passalacqua sarà ancora una volta il battesimo del calcio giovanile maremmano, dove ogni anno escono “campioncini” che sicuramente avranno un futuro.

Patron Luzzetti, già alla presentazione ha espresso grande fiducia per una edizione del torneo ancora ad alto livello ed i presupposti non mancano, sarà sicuramenten un grande spettacolo per la felciità del pubblico e dei molti appassionati, sarà ancora una volta un palcoscenico ad alto livello.

Grande favorito il Grosseto, ma ci sarà anche l'Atletico Piombino con grandi possibilità.

Ecco i quattro gironi:

Girone A : Grosseto (testa di serie), Nuova Grosseto, Manciano, Ribolla.

: Grosseto (testa di serie), Nuova Grosseto, Manciano, Ribolla. Girone B : Atletico Piombino (testa di serie), Invictasauro, Fonteblanda,Paganico.

: Atletico Piombino (testa di serie), Invictasauro, Fonteblanda,Paganico. Girone C : Atletico Maremma (testa di serie) Venturina, Alberese, Scarlino.

: Atletico Maremma (testa di serie) Venturina, Alberese, Scarlino. Girone D: Follonicagavorrano (testa di serie) Sant'Andrea, Argentario, Virtus Amiata.

(foto di repertorio)