Sorrisi e tanta emozione per Pier Francesco ed Edoardo, i due nuovi arbitri di hockey

Grosseto: Sorrisi e tanta emozione per i due nuovi arbitri di hockey pista che hanno fatto domenica scorsa il loro debutto ufficiale su una pista. Pier Francesco Montomoli (nella foto), nella foto accanto al babbo Pier Paolo, arbitro nazionale e ausiliario di serie A, ha diretto la gara del campionato under 11 tra Circolo Pattinatori Grosseto e Rotellistica Camaiore, conclusa con la vittoria dei versiliesi per 7-4, dopo che il primo tempo si era chiuso sul 2-2, con i piccoli atleti di Pablo Saavedra che si erano portati sul 2-0, grazie alle reti di Alessandro Marinoni e Andrea Mantovani, che inizio ripresa hanno portato i locali sul 4-2, prima di un gran finale del Camaiore.

Più semplice il compito dell’altro giovane arbitro al debutto, Edoardo Bianchi, che ha fischiato in Circolo Pattinatori-Sarzana C, con la squadra di Emilio Paghi ed Emilio Minchella vittoriosa per 15-0 grazie alle reti di Alice Sorbo, Alessandro Marinoni, Gabriele Sorbo (3), Elias Bordan (3), Gabriele Denaro (3) e Tommaso Spinosa (4).