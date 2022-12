Soroptimist e imprenditoria femminile nel turismo sostenibile. Ecco chi ha vinto

Premio ‘Anna Maria Briganti’ Arti e Mestieri 2022 la premiazione il 17 dicembre alle 12



Grosseto: Domani, 17 dicembre, alle 12, nei locali dell’Istituto Alberghiero di Grosseto (Istituto superiore Leopoldo II di Loreno, via Meda) si terrà la cerimonia di premiazione del progetto promosso da Soroptmist Club Grosseto in collaborazione con Confcommercio Grosseto e Camera di commercio della Maremma e del Tirreno ‘Premio Anna Maria Briganti per le Arti e i Mestieri’.



La presidente del Soroptimist Club Grosseto, Sonia Capperucci, e il presidente di Confcommercio Grosseto, Giulio Gennari, consegneranno gli Award 2022 alle donne imprenditrici della Maremma che più si sono distinte nel campo del turismo sostenibile.

Riceveranno il riconoscimento quattro titolari di altrettante strutture che, pur diverse per tipologia dimensioni, sono risultate completamente rispondenti ai criteri di valutazione indicati nel bando: favorire l’innovazione e la crescita economica, ridurre gli sprechi, ma anche valorizzare gli scarti per produrre nuovo valore, diminuire l’impatto ambientale: Elena Fedeli, titolare dell’azienda Corte degli Angeli; Donatella Guidi, titolare dell’Hotel Haqua; Rita Lotti, titolare della Dimora Domus Socolatae; Simona Tozzi, titolare dell’Hotel Airone.

La premiazione seguirà il convegno dal titolo ‘Sosteniamo la sostenibilità’ (che avrà inizio alle 10.30) durante il quale avranno luogo gli interventi dell’assessore al turismo del Comune di Grosseto, Riccardo Megale, e del presidente di Confcommercio Grosseto, Giulio Gennari, e la relazione del dottor Giancarlo Dell’Orco, destination manager.

Alle 11.30 le imprenditrici giunte in finale al ‘Premio Anna Maria Briganti per le Arti e i mestieri’ 2022 illustreranno le best practices adottate nelle loro attività per favorire l’ innovazione e la crescita economica riducendo gli sprechi e l’impatto ambientale.