Sorano, un viaggio nei paesaggi archeologici della Maremma del Tufo

Sorano: Venerdì 21 febbraio un nuovo incontro alla biblioteca comunale “M. Vanni” promosso dal Comune di Sorano. Stavolta l’appuntamento è con l’archeologo Luca M. Nejrotti che presenterà la conferenza dal titolo “Paesaggi archeologici. Nuove scoperte e riscoperte nella Maremma del Tufo”, alle ore 15.30 nei locali della biblioteca. L’ingresso è gratuito.

Luca M. Nejrotti, è un esperto archeologo e negli ultimi anni ha contribuito in maniera significativa alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio archeologico della Maremma del Tufo. Nejrotti ha svolto ricerche approfondite su importanti siti della zona, tra cui l’area della villa romana della Biagiola, un sito che ha restituito non solo testimonianze dell’epoca romana, ma anche preziosi reperti risalenti al periodo longobardo. Proprio questi ritrovamenti, oggi esposti nel Museo di San Mamiliano a Sovana, rappresentano un tassello fondamentale per la ricostruzione storica del territorio.

Nel corso della conferenza, si parlerà anche dell’importante lavoro svolto dall’associazione “Cultura e Territorio”, impegnata nella tutela e nella valorizzazione delle aree archeologiche locali. La ricerca e la divulgazione sono strumenti essenziali per proteggere e far conoscere il nostro passato, e l’incontro offrirà un’occasione unica per approfondire questi temi con un esperto del settore.

L’ingresso è gratuito. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la biblioteca al numero 0564 633023 o scrivere a biblioteca@comune.sorano.gr.it.