Sorano: Riscatto del diritto di superficie: adesioni aperte fino al 31 marzo 2025

L’iniziativa, presentata durante l’incontro con la cittadinanza del 27 febbraio 2025, offre ai residenti la possibilità di trasformare il diritto di superficie in piena proprietà, un passo importante per garantire maggiore stabilità e valorizzazione degli immobili. Le adesioni potranno essere effettuate entro il 31 marzo 2025, all'ufficio Servizi amministrativi del Comune di Sorano durante gli orari di apertura al pubblico. Per ulteriori informazioni, i cittadini possono contattare l'ufficio competente.