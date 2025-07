Sorano ottiene tre finanziamenti strategici per cultura, sicurezza e transizione energetica

Oltre mezzo milione di euro dai fondi europei Fesr 2021-2027

Sorano: Il Comune di Sorano è tra i protagonisti del Piano di interventi del Programma regionale Toscana Fesr 2021-2027, destinato alle Aree interne dell’Amiata Valdorcia, Amiata grossetana e Colline del Fiora. Tre progetti strategici presentati dall’amministrazione sono stati ammessi a finanziamento, per un contributo complessivo pari a 508.089,04 euro.

Il finanziamento più consistente, pari a 213.210 euro, sarà destinato alla riqualificazione del Complesso monumentale della Fortezza Orsini, uno dei simboli storici più rappresentativi di Sorano. L’intervento, prevede una serie di lavori mirati a migliorare la struttura sotto il profilo funzionale ed estetico.

Nel dettaglio, il progetto comprende il rifacimento del terrazzo sommitale con il ripristino dell’impermeabilizzazione della pavimentazione e del paramento murario esterno. È inoltre prevista la revisione completa del sistema di canalizzazione delle acque piovane, insieme alla rimozione di macchie di umidità e colature presenti in facciata. Gli interventi proseguiranno con una pulitura approfondita dell’intonaco esistente e la riverniciatura della superficie muraria, impiegando materiali e colori identici a quelli originari, per garantire il rispetto dell’identità architettonica del complesso.

Un secondo contributo, di 221.284 euro, sarà destinato al consolidamento e alla messa in sicurezza dell’area sottostante piazza Vanni, nel cuore del centro storico di Sorano. Si tratta di un’opera fondamentale per garantire la stabilità del versante urbano e la tutela delle infrastrutture circostanti.

Infine, il Comune ha ottenuto 73.595,04 euro per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nell’edificio scolastico di via Petrarca nella frazione di San Quirico. Il progetto comprende l’integrazione di un impianto fotovoltaico, pompe di calore e pannelli solari termici per favorire l’autonomia energetica dell’edificio e ridurre le emissioni.

«Questi importanti finanziamenti – dichiara il sindaco di Sorano, Ugo Lotti – confermano la validità delle scelte operate dall’Amministrazione in tema di valorizzazione del nostro patrimonio culturale e di sostenibilità ambientale. Ringrazio la Regione Toscana per aver riconfermato l’indirizzo strategico e gli uffici comunali che hanno lavorato con grande impegno per portare avanti e rendere concreti questi progetti. È una bella notizia per tutta la nostra comunità».

I lavori, secondo il cronoprogramma approvato, si articoleranno nei prossimi anni, con avvio previsto entro la fine del 2025.