Sorano, Nuovo Orizzonte Civico sostiene Ugo Lotti

Pacella: “È la persona giusta per cambiare passo. Solidali con lui per le intimidazioni ricevute”.

Sorano: “Nuovo Orizzonte Civico sostiene la candidatura di Ugo Lotti a Sindaco di Sorano e gli esprime la massima solidarietà per le gravi azioni vandaliche subite nei giorni scorsi”. Così il presidente dell’associazione Claudio Pacella.

“Ho avuto immediatamente la convinzione che Ugo Lotti potesse essere la persona giusta per dare un cambio di passo al territorio -afferma Pacella- La sua decisione di candidarsi ha avuto immediatamente il pieno sostegno mio e dei nostri iscritti locali che daranno il loro contributo per conquistare il successo a Sorano”. Claudio Pacella solidarizza poi con Lotti. “Ho saputo di quanto gli è accaduto - afferma Pacella- e li ritengo atti gravi, lo sarebbero ancora di più se questi fossero derivati dalla sua volontà di scendere in campo. Si tratterebbe di intimidazioni gravi e inaccettabili. A Lotti oltre alla mia solidarietà dico di andare avanti con convinzione perché Sorano ha bisogno di una persona come lui. Sono poi certo che la giustizia farà il suo corso e saprà individuare i responsabili. Nuovo Orizzonte Civico gli sarà sempre vicino e lo sosterrà con assoluta convinzione“.