Sorano, nessun taglio al trasporto sanitario: servizio sempre attivo e presto potenziato

Il Comune smentisce le fake news e chiarisce: solo una breve sospensione tecnica per reintegrare i fondi. In arrivo nel 2026 un nuovo servizio sovracomunale con Pitigliano e Manciano per collegamenti anche verso i principali centri sanitari regionali.

Sorano: In merito alle notizie diffuse in questi giorni da Sorano Civica, l’Amministrazione comunale di Sorano precisa e smentisce in modo netto e categorico che sia stato tagliato o ridotto il servizio di trasporto sanitario in convenzione con la Croce Oro di Pitigliano.

La realtà dei fatti è chiara: le prenotazioni sono state sospese soltanto per un brevissimo periodo, esclusivamente per consentire alla Giunta comunale di reintegrare le risorse economiche dopo che il capitolo di spesa era stato temporaneamente esaurito.

Non si è quindi trattato di una riduzione del servizio, ma di una variazione di bilancio “tampone” da 4.000 euro, in attesa dell’assestamento di fine novembre, nel quale sarà inserita la cifra definitiva.

Il servizio non è mai stato interrotto e continuerà a essere garantito regolarmente ai cittadini che necessitano di accompagnamento per visite ed esami specialistici.

L’Amministrazione invita tutti, soprattutto chi ha responsabilità pubbliche, a verificare sempre le fonti e ad evitare la diffusione di informazioni inesatte o allarmistiche su temi così delicati come la salute e l’assistenza delle persone più fragili.

Inoltre, il sindaco di Sorano, in qualità di presidente dell’Unione dei Comuni del Fiora, si è attivato insieme ai Comuni di Pitigliano e Manciano per la realizzazione di un nuovo servizio di trasporto sanitario sovracomunale, che sarà operativo all'incirca da maggio 2026.

Il nuovo servizio, con un costo annuale per ciascun Comune di 44.000 euro, consentirà di effettuare anche spostamenti verso i principali centri sanitari regionali come Siena, Pisa, Firenze e Viterbo, offrendo quindi un’assistenza ancora più completa e capillare.

In attesa dell’attivazione di questo progetto, il servizio attualmente in vigore sarà prorogato, così da garantire piena continuità ai cittadini.

L’Amministrazione comunale di Sorano ribadisce il proprio impegno a operare con trasparenza, serietà e senso di responsabilità al servizio dell’intera comunità.