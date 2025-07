Sorano e Pitigliano a "L’Italia più bella che c’è!" su la La7.it

Un viaggio tra tufo, storia, tradizioni e sapori nella Maremma più autentica, con balli popolari, artigianato e la magia del ghetto ebraico di Pitigliano.

Pitigliano: Domenica 20 luglio, “L’Italia più bella che c’è!” su L7.it fa tappa in Maremma, tra Sorano e Pitigliano, due borghi straordinari, noti in tutto il mondo per il tufo, la storia millenaria, la cucina tradizionale e l’artigianato locale.

Tra balli e canti popolari, esploreremo le suggestive vie cave, le botteghe degli artigiani e il commovente ghetto ebraico di Pitigliano, conosciuto anche come “La Piccola Gerusalemme”.

Il programma, condotto da Stefano Bini (foto 2 di Giacomo April), va in onda ogni domenica alle 14:30 su La7.it, sull’app La7 per smartphone e TV connesse, e sul canale YouTube La7 Intrattenimento. Tutte le puntate sono disponibili anche on demand su www.la7.it.

Con 13 puntate da nord a sud, isole comprese, “L’Italia più bella che c’è!” ci guida attraverso borghi nascosti, stazioni termali, aziende vinicole e territori autentici, dove la cucina della tradizione incontra quella contemporanea.

Ogni episodio è un viaggio tra sapori, racconti, paesaggi e storie di rinascita, come quella dell’Aquila, simbolo di speranza dopo il terremoto del 2009.

Un invito a scoprire l’Italia meno nota ma più autentica, con lo sguardo attento e appassionato di Stefano Bini, che unisce l’amore per la ristorazione – ereditato dalla famiglia – alla curiosità del giornalismo.

"L’Italia più bella che c’è – A spasso con Stefano Bini" è un programma realizzato da Reeload srls.