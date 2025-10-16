Sorano dice no al progetto eolico speculativo “Sorano Wind”

Sorano: Il Comune ribadisce il proprio impegno per un modello di sviluppo sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e del territorio Domani, venerdì 17 ottobre, dalle ore 17.00 alle 19.30 nella Biblioteca comunale di Sorano, i comitati ambientalisti locali raccoglieranno le firme per la presentazione delle osservazioni contrarie al progetto eolico speculativo “Sorano Wind”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di partecipazione civica a tutela del territorio, volto a contrastare un intervento che rischia di compromettere paesaggio, ambiente e attività economiche legate all’agricoltura e al turismo.

«Il Comune di Sorano – dichiara il sindaco di Ugo Lotti – ha già trasmesso alla Regione Toscana le proprie osservazioni ufficiali contrarie al progetto “Sorano Wind”, che riteniamo un’iniziativa di carattere speculativo, priva di un reale beneficio per la comunità e potenzialmente dannosa per il nostro ambiente e per l’economia locale. È importante chiarire che Sorano non è contraria alle energie rinnovabili, ma ai progetti che, sotto il pretesto della transizione ecologica, mirano solo al profitto privato senza rispetto per il territorio e senza alcuna ricaduta positiva per i cittadini. Il nostro impegno resta quello di promuovere uno sviluppo sostenibile, che valorizzi le risorse locali e rispetti il paesaggio, l’identità e il futuro del nostro Comune».