Sorano: convocato il Consiglio comunale

Sorano: Mercoledì 25 giugno alle ore 15.00 si riunisce il Consiglio comunale nella sede del municipio.

In apertura, il sindaco Ugo Lotti terrà le sue comunicazioni consuete, seguite dall’approvazione dei verbali della seduta precedente.

Particolare rilievo rivestono due punti all’ordine del giorno relativi a nuove forme di collaborazione intercomunale. Il primo riguarda l’approvazione della convenzione tra gli enti della Comunità di Ambito Maremma Toscana Sud.

Il secondo punto riguarda invece l’adesione del Comune di Sorano alla convenzione in essere tra i Comuni di Ponsacco, Scansano e Capalbio per l’esercizio associato delle funzioni di segretario comunale. Sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio il nuovo schema di convenzione che formalizzerà l’ingresso di Sorano in questo accordo.