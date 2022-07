Sorano, contributi a fondo perduto per l'avvio di nuove attività

Sorano: Sono previsti in un Bando dal Comune con scadenza il 27 luglio alle ore 13,00 contributi a fondo perduto per l'avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole. Il Bando prevede anche la possibilità di ampliare attività già esistenti nel territorio comunale mediante l’aggiunta di un nuovo o nuovi codici ATECO.

Spiegano il Sindaco Pierandrea vanni e l’Assessore allo Sviluppo Economico Lucilla Burchielli: «Il Comune di Sorano ha ottenuto un finanziamento triennale a valere sul Fondo Nazionale per i comuni marginali. La disponibilità complessiva nel triennio è di circa 200 mila Euro. Vogliamo fare il massimo sforzo per creare nuove attività e quindi nuova occupazione. A parte il contributo a fondo perduto, stiamo mettendo a punto altri possibili incentivi oltre a quelli già in vigore come l’esenzione totale dal pagamento della Tari per l’anno solare per le nuove attività . Stiamo poi riflettendo su possibili agevolazioni IMU su chi apre nuove attività in locali si sua proprietà».

E’ previsto poi un secondo Bando per ottenere un contributo a fondo perduto per acquisto o ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale e residenza per almeno tre anni nel Comune di Sorano. Il contributo avrà un ammontare massimo di 5 mila euro.