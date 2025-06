Sorano Civica: richiesta di chiarimenti al Sindaco per mancato inizio dei lavori a Castell'Ottieri

Sorano: I consiglieri comunali di Sorano Civica Matteo Santarelli e Pierandrea Vanni chiedono chiarimenti al Sindaco in merito al mancato avvio dei lavori a Castell'Ottieri con finanziamento regionale.

«Signor Sindaco - scrivono -, siamo a chiederLe chiarimenti sui lavori previsti a Castell'Ottieri per i quali il Comune, come è noto, ha ottenuto con decreto della Regione Toscana in data 26 febbraio 2024 un finanziamento di 160 mila euro per un'opera pubblica tesa a riqualificare gli spazi urbani nel borgo, per un importo complessivo di 200 mila euro (40 mila euro come compartecipazione del Comune).

I lavori sono stati assegnati Il 17 marzo 2025 e successivamente è stato autorizzato dalla giunta il sub appalto di una parte degli stessi. Ad oggi, cioè a tre mesi dalla assegnazione, i lavori non sono iniziati determinando una notevole incertezza che ha inciso e incide, fra l'altro, sul regolare svolgimento delle tradizionali iniziative legate ad eventi religiosi, ricreativi e rievocativi che si tengono a Castell'Ottieri, in particolare dal mese di giugno in poi.

Restiamo attesa di conoscere i motivi del ritardo e quando inizieranno i lavori».