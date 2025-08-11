Sorano Civica: "Mai riunita nel 2025 la Consulta delle Frazioni"

Sorano:«Istituita nel luglio 2024 con voto unanime del consiglio comunale su proposta della giunta la Consulta delle Frazioni "organismo consultivo degli organi comunali " si è riunita in un anno solo due volte, nell'ottobre e nel dicembre 2024, nessuna riunione nel 2025.

Eppure - fanno notare in un'interrogazione a risposta orale i consiglieri di Sorano Civica, Santarelli e Vanni -, nell'articolo 2 dell'apposito regolamento si dice che "La consulta ha lo scopo di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita socio politica, economica e culturale di Sorano. Ha il compito di sostenere una costante collaborazione tra il Comune e le realtà del territorio al fine di perseguire al meglio gli interessi della collettività ". Nell'interrogazione si chiede di sapere perché nel 2025 la Consulta non si è mai riunita e se tale comportamento non contraddice quanto affermato dall'amministrazione comunale nella premessa alla delibera consiliare».