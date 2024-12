Sorano celebra l’olio con una rassegna tra tradizione, sapori e solidarietà

Sorano: Il Comune di Sorano è pronto a dare il via a “Olio in festa”. La rassegna si terrà da venerdì 20 a domenica 22 dicembre 2024 a Sorano ed è organizzata in collaborazione con l’associazione “Giovani Capaccioli”. Saranno tre giorni di festa con un evento che unisce enogastronomia, cultura e solidarietà, grazie al contributo della comunità locale e al coinvolgimento di esperti del settore.

La rassegna avrà inizio venerdì 20 dicembre alle ore 19.30 con l’apertura dello stand gastronomico nei locali della sagra, dove sarà possibile degustare un menu tradizionale che celebra i sapori del territorio con bruschette, salumi, formaggi, ancora zuppa, fagioli e dolce.

Sabato 21 dicembre sarà una giornata ricca di appuntamenti. Alle ore 16.30, si terrà l'inaugurazione e la benedizione della Mostra dei presepi permanenti, presieduta da Sua Eminenza il cardinale Angelo Comastri. L’atmosfera sarà resa ancora più suggestiva dall’esibizione degli zampognari. Alle ore 18.00, alla Trattoria “Da Fidalma”, sarà possibile partecipare a una degustazione di oli locali guidata da esperti del settore: nell’occasione i professionisti spiegheranno come distinguere l’olio buono da quello non buono. Anche i produttori di olio potranno far degustare il loro prodotto e avere il parere degli esperti. La giornata si concluderà con l’apertura dello stand gastronomico alle ore 20.00.

Domenica 22 dicembre, la rassegna entrerà nel vivo con due eventi musicali: alle ore 15.00 il Teatro Niccolò IV Orsini ospiterà il concerto del coro dei bambini, mentre alle ore 17.00 il Mastio della Fortezza Orsini farà da cornice al concerto del corpo bandistico G. Verdi di Sorano.

L’evento non si limiterà a celebrare l’olio e le tradizioni locali: il ricavato delle cene sarà devoluto alla Croce Rossa per l’acquisto di un’ambulanza, un gesto che ribadisce lo spirito di solidarietà che anima la comunità di Sorano.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 333 9411811.