"Sonus d’autore", un concerto dedicato alla canzone d’autore italiana

Domenica 27 aprile, alle 18, al teatro comunale “Rossella Falk”

Tarquinia: Un concerto speciale interamente dedicato alla canzone d’autore italiana, un patrimonio culturale e musicale che ha segnato intere generazioni. È quello che si terrà domenica 27 aprile, alle 18, al teatro comunale “Rosella Falk” di Tarquinia.

Per “Sonus d’autore” saliranno sul palco gli allievi e gli insegnanti della scuola Sonus CSM: musicisti e cantanti talentuosi che interpreteranno alcune delle più celebri canzoni dei grandi cantautori, da Lucio Dalla a Fabrizio De André, da Lucio Battisti a Franco Battiato, da Ivano Fossati a Francesco De Gregori, e tanti altri. Un pomeriggio emozionante, pensato per rendere omaggio a quegli artisti che con le loro parole, le loro melodie e la loro sensibilità hanno raccontato l’Italia, le sue storie, i suoi sogni e le sue contraddizioni. Ogni brano sarà eseguito con passione, cura e un tocco personale, frutto di un intenso lavoro artistico e didattico svolto dagli allievi sotto la guida dei docenti della scuola. La direzione artistica dello spettacolo sarà a cura della cantante Martina Maggi (Moà) e di Emanuele Tienforti. I biglietti per il concerto sono in prevendita all’Infopoint (tel. 0766 849282) o presso la scuola di musica Sonus (dalle 19 alle 19, tel. 379 1897626).