Sono ancora aperte le iscrizioni per corsi Blsd e psicologia dello sport

Grosseto: Il percorso formativo gratuito, promosso dal Comune di Grosseto nell’ambito delle politiche sociali e di aggregazione, si compone di due corsi: la prima formazione è volta a sensibilizzare e a prestare attenzione alla comunicazione, all’empatia e all’ascolto dei ragazzi che fanno sport, con l’obiettivo di individuare prontamente segnali di difficoltà relazionali; la seconda, invece, prevede un percorso di Blsd (basic life support defibrillation), organizzato dai volontari e operatori del Comitato di Grosseto della Croce rossa italiana e volto a favorire la diffusione sempre più capillare delle tecniche da mettere in atto in caso di arresto cardiaco nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Per partecipare ai corsi, che prevedono il rilascio dei relativi attestati, sarà necessario aver compiuto 18 anni. È possibile reperire ulteriori informazioni scrivendo a: servizi.sociali@comune.grosseto.it.



