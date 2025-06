Attualità Solstizio d'Estate con Roberto Madrigali all'Osservatorio Astronomico di Roselle 16 giugno 2025

Roselle: Questo venerdì, 20 giugno alle ore 21:30, in occasione del Solstizio d'Estate, l'Osservatorio Astronomico offrirà come ogni venerdì la possibilità di osservare la volta celeste. Nell'attesa che termini la giornata più lunga dell'anno vi sarà un' introduzione del fenomeno astronomico del solstizio e perché si verifica ogni anno, da parte del meteorologo Roberto Madrigali. Madrigali si è formato in Meteorologia presso l'Aeronautica Militare ed è autore di una ricerca innovativa "dinamica dell'Atmosfera ed interazione con le forze mareali lunari" pubblicata dall'Università la Sapienza di Roma. Seguiranno, meteo permettendo, le osservazioni della Volta Celeste ad occhio nudo e dai telescopi. Prenotazione obbligatoria all'indirizzo e-mail amsa.grosseto@gmail.com Seguici



