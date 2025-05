Solidarietà va a braccetto con divertimento e buon cibo: torna la Festa di Sole

La Cava di Roselle ospiterà l’ottava edizione di una festa di compleanno speciale dal 29 giugno al 1° luglio

Roselle: Non può iniziare l’estate senza la Festa di Sole! E allora anche quest’anno si conferma l’appuntamento con un compleanno speciale: giochi, musica e golosità per ricordare Maria Sole Marras e sostenere la ricerca e nuovi progetti per bambini speciali.

La Cava di Roselle tornerà ad accendersi da domenica 29 giugno a martedì 1 luglio con tre serate per grandi e piccini con l’obiettivo di raccogliere fondi per la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer a sostegno della neuro-oncologia pediatrica dell’Ospedale Meyer di Firenze.

“Siamo arrivati ormai all’ottava edizione di questa festa speciale, ma l’entusiasmo che anno dopo anno si rinnova è sempre bellissimo – commentano Isabella Sichi e Leonardo Marras, genitori della piccola Maria Sole –. La formula è ormai consolidata: una serata dedicata al torneo di burraco, una giornata per i più piccoli con Bimbi in Cava e la cena con i nostri amati chef, ma ci piace di volta in volta pensare a piccole novità che arricchiscono l’evento. Un grande grazie va a tutti i membri e gli amici dell’Associazione Festa di Sole che ci aiutano ad immaginare, creare e realizzare”.

Per l’edizione 2025 si inizia domenica 29 giugno con il torneo ‘Burraco in Cava’, si prosegue lunedì 30 con la cena degli ‘Chef in Cava’, in cui saranno protagonisti diciannove grandi nomi della cucina, sia locali che provenienti da tutta la Toscana: quindici chef, di cui cinque stellati, e quattro pastry chef che proporranno specialità di terra e di mare con prodotti locali, anche i vini saranno del territorio; e si conclude martedì 1 luglio, giorno del compleanno di Maria Sole, con ‘Bimbi in Cava’ un pomeriggio di giochi, colori e spettacoli dedicati ai più piccoli organizzato con la collaborazione di Cuoricina animazione.

“Festa di Sole è ormai un appuntamento fisso di inizio estate e noi ci impegniamo affinché possa coinvolgere sempre più persone – spiega Fabio Becherini, presidente dell’associazione Festa di Sole –. Un grazie speciale a tutti gli chef che fanno parte della ‘nostra brigata’ e agli artisti che animeranno il pomeriggio dedicato ai bambini. Il ricavato della giornata dedicata ai bambini sarà devoluto alla Milano25 Onlus di Zia Caterina per l’allestimento della Tana dei SuperEroi e per la manutenzione del Taxi SuperSoleCab intitolato a Maria Sole, mentre le donazioni raccolte nelle altre serate, Burraco e Chef in Cava, andranno a sostenere la Fondazione Meyer”.

Durante la Festa sarà presente il gazebo della Fondazione Meyer, per tutte le informazioni sulle loro attività è possibile consultare il sito: http://www.fondazionemeyer.it. Sarà possibile anche iscriversi all’associazione Festa di Sole versando una quota libera.

Il progetto di chemioterapia e protonterapia

L’Unità di Neuro-Oncologia dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze sta portando avanti studi clinici e sperimentali mirati alla realizzazione di protocolli terapeutici innovativi per alcuni tipi di tumore infantile cerebrale particolarmente aggressivi e ad oggi non curabili con le terapie consolidate, come il glioblastoma multiforme e il glioma intrinseco diffuso del ponte.

Il Centro di Trento è tra le poche strutture europee in grado di effettuare l’irraggiamento con protoni su modelli sperimentali. Numerosi sono i passi che sono ancora da percorrere, ma la ricerca è l’unica strada praticabile per poter approdare a risultati tangibili che possano costituire strumenti concreti da poter mettere al servizio di piccoli pazienti affetti da malattie ad oggi incurabili.

PROGRAMMA

domenica 29 giugno, Burraco in Cava

ore 21 – 4 turni mitchell



iscrizione minima 10 euro entro giovedì 26 giugno

Per info e iscrizioni: 3347343179 Festa di Sole, 339 5480892 Isabella

lunedì 30 giugno, Chef in Cava

ore 19.00 aperitivo con i prodotti della Maremma e dell’Amiata

ore 20.30 cena firmata da grandi chef locali e da tutta la Toscana

La partecipazione alla serata, solo su prenotazione, prevede un contributo di 75 euro a persona, che è possibile versare sul conto corrente di Banca Tema intestato a “Associazione Festa di Sole” - Iban: IT29S0885114302000000227835 (bonifico gratuito presso tutti gli sportelli Banca Tema) oppure utilizzando l'app Satispay scegliendo il “negozio” Festa di Sole, che corrisponde all’associazione.

Per prenotare è possibile contattare il numero dell’associazione Festa di Sole: 3347343179

Gli chef che parteciperanno:

Francesco Bracali del ristorante Bracali di Massa Marittima, una stella Michelin;

del ristorante Bracali di Massa Marittima, una stella Michelin; Giancarlo Cliceri presidente nazionale del Dipartimento solidarietà emergenze della Federazione italiana cuochi;

presidente nazionale del Dipartimento solidarietà emergenze della Federazione italiana cuochi; Sergio Dondoli della gelateria Dondoli di San Gimignano;

della gelateria Dondoli di San Gimignano; Loretta Fanella della pasticceria Loretta Fanella Pastry Experience di Collesalvetti;

della pasticceria Loretta Fanella Pastry Experience di Collesalvetti; Andrea Laganga della macelleria Laganga di Grosseto;

della macelleria Laganga di Grosseto; Roberto Lodovichi presidente regionale Federazione cuochi

presidente regionale Federazione cuochi Emiliano Lombardelli del ristorante Dama Dama dell’Argentario golf resort;

del ristorante Dama Dama dell’Argentario golf resort; Francesco Nunziata del ristorante Castello di Fighine San Casciano dei Bagni, una stella Michelin;

del ristorante Castello di Fighine San Casciano dei Bagni, una stella Michelin; Cinzia Otri della gelateria della Passera di Firenze;

della gelateria della Passera di Firenze; Giovanni Peggi del ristorante Marula di Follonica;

del ristorante Marula di Follonica; Andrea Perini del ristorante Al 588 di Bagno a Ripoli;

del ristorante Al 588 di Bagno a Ripoli; Valeria Piccini del ristorante Da Caino di Montemerano, due stelle Michelin;

del ristorante Da Caino di Montemerano, due stelle Michelin; Maria Probst del Bioagriturismo e az. agricola biodinamica Il Cerreto di Pomarance Val di Cecina;

del Bioagriturismo e az. agricola biodinamica Il Cerreto di Pomarance Val di Cecina; Federica Ritteri del ristorante Amorvino di Gavorrano;

del ristorante Amorvino di Gavorrano; Roberto Rossi del ristorante Il Silene di Seggiano, una stella Michelin;

del ristorante Il Silene di Seggiano, una stella Michelin; Paolo Rufo della pasticceria Millevoglie di Albinia;

della pasticceria Millevoglie di Albinia; Emilio Signori del ristorante La Luna di Tirli;

del ristorante La Luna di Tirli; Massimiliano Volonterio ristorante Castello di Vicarello di Cinigiano;

ristorante Castello di Vicarello di Cinigiano; Daniele Zazzeri del ristorante La Pineta a Bibbona, una stella Michelin.

A coordinarli Matteo Donati del ristorante Donati di Castiglione della Pescaia.

Dei vini si occuperà la delegazione grossetana di Ais, Associazione italiana sommelier.

Martedì 1 luglio, Bimbi in Cava!

Ingresso libero

dalle ore 17.30 spettacoli, giochi, musica e magia: Cuoricina animazione con il trucco artistico e cuoco pasticcio con i suoi mitici palloncini

e ancora: baby dance “Balla tu!” - boiler room con dj Megawatt e Marco Bellomo “Bolle tra le Stelle”

ore 20 cena offerta a tutti i bambini con un appetitoso menù a base di pasta al pomodoro, patatine fritte, pane e Nutella! (per gli adulti sarà a disposizione un menù griglieria)

ore 21 spettacolo di magia di Mago Magone in arte “Fra Adriano” con Zia Caterina e i Clauuns della tana

Per tutte le informazioni sulla Festa: www.facebook.it/festadisole