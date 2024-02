Solidarietà: Sostegno alle attività di prevenzione della LILT

Grosseto: Domenica scorsa si è tenuta presso il circolo del 4° Stormo dell’Aeronautica Militare la seconda iniziativa di sostegno alle attività di prevenzione della LILT ( Lega Italiana tumori provinciale APS-ETS della provincia di Grosseto ). Ad aprire l’importante incontro - ribadendo la sensibilità della Forza Armata verso una associazione del territorio che si occupa di prevenzione tumori - è stato il Colonnello Filippo Monti, Comandante della base del 4° Stormo di Grosseto.

Il Colonnello ha sottolineato l’importanza del compito svolto dalla Lilt di Grosseto e la necessità per la intera comunità di maturare una consapevole attenzione verso i controlli periodici da effettuare per prevenire o accertare tempestivamente qualsiasi forma tumorale. A seguire il Presidente della Lilt Dott. Pier Carlo Pennacchini, ha ringraziato il Circolo per l entusiasmo e la generosità dimostrati con quello che ormai è un appuntamento periodico con le famiglie degli uomini dell’Aereonautica ( il primo si è tenuto in estate presso lo stabilimento balneare di Marina, distaccamento del 4° Stormo) .

Nel corso della giornata, il Coordinatore Prov.le Barbara Bricca, il direttore Renzo Giannoni ed il Consigliere Margaret Calabria, hanno illustrato l’ elenco delle attività LILT, che comprendono servizi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Il dopo pranzo è stato allietato dal complesso “Le Voci Di Napoli” con un brillante repertorio di canzoni popolari napoletane. La Lilt ringrazia Il socio LILT Sig. Giovanni Calabria quale promotore dell’iniziativa e la Sez. Soci COOP di Grosseto e Scansano per aver contribuito alla realizzazione dell’evento con la donazione di “buoni spesa” utilizzati per l’acquisto di parte degli alimenti