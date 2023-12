Solidarietà politica, Gabbrielli: «Sia fatta senza distinzioni»

Grosseto: «In consiglio comunale è stata discussa ed approvata, con forte e convinto sostegno di Forza Italia PPE, la mozione di solidarietà all'assessore del comune di Follonica, Mirjam Giorgeri, vittima di insulti sui social. Una situazione incresciosa che meritava particolare attenzione», è la riflessione di Amedeo Gabbrielli, consigliere comunale di Forza Italia Ppe a Grosseto che aggiunge: «Spesso in politica si ricorre ad attacchi personali e a offese, non perché si cerchi di fare di più e meglio dell’avversario politico, ma solo con l’intento di distruggerlo. A volte la solidarietà non dipende solo dal gesto brutale ricevuto, come dovrebbe essere, ma anche da componenti di appartenza politica».

Il riferimento di Gabbrielli è relativo ad altre vicende che non hanno suscitato la stessa, giusta, solidarietà emersa nei confronti di Giorgeri: «Dal nostro punto di vista – precisa il consigliere comunale – al tempo stesso esprimiamo solidarietà e sostegno ai consiglieri di minoranza di Follonica Daniele Pizzichi e Charlie Lynn che in questi giorni hanno avuto comunicazione dell'archiviazione dei loro avvisi di garanzia. La colpa dei due consiglieri era stata quella di aver fatto troppe interrogazioni, con richiesta di tanti accessi agli atti che avrebbero determinato l'interruzione e il turbamento di pubblico servizio. Riteniamo che il ruolo del consigliere sia quello di approfondire le delibere presentate in consiglio per essere approvate e chiedere informazioni. Il consigliere è stato eletto ha la responsabilità di fare la politica migliore per la propria città e cittadini».