Solidarietà: le quarte e quinte della primaria Don Milani vincono primo e secondo premio

Follonica: Orgoglio e solidarietà per l'Istituto Comprensivo Leopoldo II di Lorena!



Le classi quarte e quinte della scuola primaria Don Milani il giorno 6 Dicembre scorso hanno conquistato il primo e il secondo premio nell'iniziativa benefica promossa dalla società Pallamano Follonica Starfish e dall'AVIS, sotto il patrocinio dell'Amministrazione Comunale.

Le quarte hanno brillato nella sezione disegni e cartelloni, mentre le quinte hanno conquistato la vittoria nella sezione video. Questi giovani studenti non solo hanno mostrato talento artistico e creatività, ma hanno anche abbracciato i valori del fair play, sana competizione promuovendo la solidarietà e la giustizia nello sport.

Un regalo molto particolare, inoltre, è stato realizzato dalle classi quarte che a sorpresa hanno presentato un omaggio speciale alla società sportiva! Alunni e insegnanti hanno infatti realizzato una clip divertente e coinvolgente, nello stile delle interviste doppie delle Iene-noto programma televisivo-, con la finalità di promuovere la diffusione della pallamano e lo spirito del fair play.

Da sottolineare che il ricavato dell'ingresso del pubblico è stato interamente devoluto alla Caritas cittadina, a dimostrazione del concreto impegno promosso anche in questa occasione verso chi ha bisogno. Una comunione di intenti tra l’Amministrazione comunale, la società Pallamano , l’Avis e l’Istituto Comprensivo Leopoldo 2 di Lorena che non nega mail la propria partecipazione in iniziative a scopo benefico alle quali fa partecipare i propri alunni per promuovere in loro lo spirito della cittadinanza attiva.