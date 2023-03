“Solidarietà in fiore”, piante e fiori per sostenere il CISOM

Sabato 25 marzo nelle piazze toscane piante e fiori per sostenere il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta



Grosseto: Torna sabato 25 marzo nelle piazze toscane “Solidarietà in fiore”, iniziativa promossa dal Raggruppamento Toscana del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM e dedicata agli appassionati di piante e fiori, ma non solo.

A Grosseto i volontari CISOM saranno presenti dalle 9 alle 19 nel gazebo allestito in piazza Dante per raccogliere donazioni a fronte delle quali sarà possibile portare a casa fiori, piante ornamentali o aromatiche che, oltre ad abbellire balconi e terrazze, porteranno con sé un significato profondo: quello dell’aver contribuito a sostenere le attività caritatevoli e di soccorso in cui è impegnato quotidianamente il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta.

Non solo piante, quindi, ma anche e soprattutto solidarietà. Sono infatti molti i campi d’azione in cui operano i volontari CISOM, appositamente formati nel campo del sociale, della Protezione Civile, del soccorso sanitario. Dall’emergenza Ucraina alle attività di Protezione Civile in occasione di calamità naturali, grandi manifestazioni o maxi-emergenze, dai servizi sanitari in collaborazione con il 118, passando per numerose attività sociali a fianco di senza fissa dimora, persone sole, anziani, malati, bambini, migranti. Sono moltissimi gli ambiti di intervento sul territorio toscano nel quale opera il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta.