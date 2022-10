Politica Solidarietà, FDI si mobilita con raccolta materiale scolastico per famiglie disagiate 6 ottobre 2022

Redazione Grosseto: Sabato 8 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 11:30 presso la sede di via Tagliamento a Grosseto, il Dipartimento provinciale famiglia e valori non negoziabili di Fratelli d’Italia organizza una raccolta di materiale scolastico da destinare alle famiglie della città in questo momento più in difficoltà.

“In occasione del nuovo anno scolastico appena iniziato, - dice Maria Cristina Rampiconi, responsabile provinciale dipartimento famiglia FDI-Grosseto – e in considerazione dei gravosi aumenti del costo della vita che gravano su tantissime famiglie dovute non solo al caro bollette, ma anche a moltissimi generi di prima necessità, il nostro dipartimento da sempre sensibile alle criticità si è subito attivato con questa iniziativa”. “Per rendere ancora più efficace e dare continuità a questo tipo di iniziativa, - conclude Maria Cristina Rampiconi – non lasciando il tutto fine a se stesso, indichiamo un indirizzo di posta elettronica: cristinarampiconi@yahoo.it per tutti coloro che anche dopo sabato 8 ottobre, vorranno dare il loro contributo e condividere con altri l’iniziativa al fine di raccogliere più materiale possibile”, conclude Maria Cristina Rampiconi. Il materiale scolastico che sarà raccolto riguarda: quaderni, matite, penne, zainetti, cartelle, cancelleria scolastica varia e tutto quello che potrebbe servire per i bambini e ragazzi che si recano a scuola.

