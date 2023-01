Solidarietà del Consiglio regionale al direttore Tirreno e sindaco Castelfiorentino

Il presidente Antonio Mazzeo appresa la notizia di due buste con proiettile al direttore della testata Luciano Tancredi e al primo cittadino Alessio Falorni: “Atti gravi. Non c’è e non ci dovrà mai essere spazio per la violenza in Toscana”



Firenze: “Atti gravi, da non sottovalutare e condannare con fermezza che sono certo non influenzeranno l’operato del direttore Luciano Tancredi e di tutti i professionisti del Il Tirreno e l’impegno del sindaco Alessio Falorni. A tutti loro va, immediata, la solidarietà mia e di tutto il Consiglio regionale”. Così il presidente Antonio Mazzeo appresa la notizia di due buste con proiettile indirizzate al direttore della redazione livornese del giornale e al primo cittadino di Castelfiorentino.



Il presidente ha chiamato al telefono entrambi per esprimere a voce la “vicinanza di tutta l’Assemblea legislativa”. “Un sindaco e un direttore di giornale minacciati sono la dimostrazione che non possiamo abbassare l’attenzione di fronte a questi atti. Non c’è e non ci dovrà mai essere spazio per la violenza in Toscana” scrive il presidente anche in un post su facebook.