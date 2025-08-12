Solidarietà, con la Festa di Sole 2025 raccolti 55.801 euro. L’associazione: “Un bellissimo traguardo che riempie di gioia”!

Il bilancio dell’edizione 2025 della Festa di Sole segna un bellissimo record: 55.801,29 euro raccolti e donati in nome della solidarietà.

Grosseto: “Grazie infinitamente a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo splendido risultato che ci riempie di gioia – commenta Fabio Becherini, presidente dell’Associazione Festa di Sole – sia chi ha partecipato alle diverse attività nei giorni della Festa, sia chi l’ha fatto indirettamente. 55.801,29 euro è la cifra più alta raccolta nelle otto edizioni dell’evento: un bellissimo regalo per un compleanno speciale! Come annunciato, e come ogni anno, l’intero ricavato è stato devoluto: la prima donazione, del valore di 50mila euro, è alla Fondazione Meyer per contribuire al progetto di ricerca della neuro-oncologia pediatrica intitolato a Maria Sole; la seconda, del valore di 5.801,29 euro, è a favore della onlus Milano 25 per l’allestimento della Tana dei SuperEroi e per la manutenzione del Taxi SuperSoleCab intitolato a Maria Sole”.

La manifestazione di solidarietà, nata nel 2018 per ricordare la piccola Maria Sole Marras nel giorno del suo compleanno, è cresciuta negli anni diventando un appuntamento atteso e sempre più partecipato.

“Anche quest’anno sono state tre giornate bellissime – raccontano Isabella Sichi e Leonardo Marras, genitori di Maria Sole (foto 1) –, ognuna con emozioni sue e sempre forti a partire dall’allegria contagiosa dei bambini, che è la miglior carica di vitalità: la loro gioia e il loro stupore per giochi e spettacoli sono impagabili. Dopo tanti anni la partecipazione continua ad essere estremamente alta e sentita, in particolare alla serata “Chef in Cava”; questo ci onora e ci spinge a ripensare l’evento un po’ ad ogni edizione per cercare di accogliere nel migliore dei modi più persone possibili e, di conseguenza, riuscire a raccogliere sempre più fondi per sostenere la ricerca e i progetti della Zia Caterina per i SuperEroi”!

“Un enorme grazie anche a tutti i volontari che ci hanno aiutato ad allestire e gestire, agli chef protagonisti come sempre impeccabili di una cena da sogno e a tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto donando prodotti o servizi – concludono –. Ricordiamo, per chi volesse partecipare all’ideazione e organizzazione delle attività, che le iscrizioni all’associazione Festa di Sole sono sempre aperte, contattateci per saperne di più”.

Si può contattare l’associazione Festa di Sole scrivendo al numero 334 7343179, all’indirizzo mail festadisole@gmail.com o alla pagina www.facebook.com/festadisole



