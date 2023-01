Solidarietà al Collettivo CLAN. Presidio e Flash mob sotto al Comune

Grosseto: Venerdì 13 gennaio, alle ore 10:30 in occasione del consiglio comunale, si terrà un presidio di solidarietà con le lavoratrici di CLAN, ORME, SILVA. L'invito viene dal collettivo autonomo Queer.

Giovedi' scorso, infatti, una nutrita assemblea di solidali alle lavoratrici di collettivo Clan ingiustamente licenziate a seguito di quella che è stata definita "vicenda *" ha deciso di scendere in piazza con un presidio, un FLASH MOB e SIT davanti al Comune, per difendere il lavoro di quelle cooperative che gestivano i servizi museali.

«Il caso - si legge nella nota degli organizzatori - è partito da una mail interna mai uscita che è stata inviata al CDA di Fondazione Grosseto Cultura e che conteneva una bozza con un asterisco per abbreviare la dicitura Bambini e Bambine dall’associazione CLAN che gestiva i servizi del Polo le Clarisse. La bozza non è mai stata inviata ai soci ma è arrivata all’associazione Crisalide che ha fatto uscire un articolo gridando al GIENDER e accusando CLAN di fare propaganda. Il CDA rilasciava un comunicato stampa nel quale si dissociava dall' uso degli asterischi. Una delle lavoratrici di CLAN viene convocata dal CDA, poi viene interrogata da sola, vengono infatti fatti uscire Direttore e ufficio stampa; in modi tutt’altro che cordiali, le si chiede di firmare e sottoscrivere una lettera già scritta in cui si chiedeva di prendere le distanze da una fantomatica ideologia GENDER. Nei giorni successivi Clan riceve la comunicazione che non le sarà rinnovata la convenzione».

«La fantomatica IDEOLOGIA GENDER - continuano dal Collettivo - è uno spauracchio che esiste solo nella testa di chi non vuole accettare che il mondo stia cambiando e che il patto sociale novecentesco che vedeva la comunità LGBTQIA+ relegata all'oscurità è morto, sepolto, stantio. L'identità di genere e la questione del linguaggio inclusivo sono IMPORTANTISSIME.

Siamo fermamente convint* che sia indispensabile favorire il depotenziamento della discriminazione, del bullismo, del cyberbullismo, che uccidono ogni anno tanti, tante, tant*, giovani e meno giovani. È assolutamente prioritario arrivare a dotare realmente le nostre istituzioni scolastiche, finanche le istituzioni socio assistenziali, di strumenti di formazione, ricerca, conricerca e intervento che non si limiti allo sterile e ormai di rito e troppo spesso inopportuno intervento delle FFOO nelle scuole, ma che si apra a realtà associative che sul territorio si muovono già.

Siamo stanch* di vedere SVENDERE IL PATRIMONIO PUBBLICO DI QUESTA CITTA' alle fondazioni di diritto privato che si trasformano in fabbriche di precariato, terreno fertile per il baratro culturale in cui si sprofonda quando si dicono le cose che sono state scritte da vari esponenti politici della nostra città in merito alla "questione asterischi".

Siamo a favore della reinternalizzazione di tutti i servizi pubblici esternalizzati e/o privatizzati del Comune di Grosseto. Secondo noi l'arte e la cultura devono essere libere e svincolate dal giogo di palazzo e dalle logiche di mercato.

Per questi motivi chiediamo alle organizzazioni politiche, sindacali, sociali e singol* solidal* di sottoscrivere il nostro appello e mobilitarsi, dandosi appuntamento in piazza del comune per un presidio con flash mob».