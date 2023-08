“Sole d'estate” accende la Guzman: mostra collettiva tutta al femminile

Orbetello: Fino al 23 agosto l'ex polveriera Guzman di Orbetello si accende con “Sole d'estate” mostra collettiva tutta al femminile che vede protagoniste le opere delle artiste del collettivo Corrente Alternata, tra pittura, scultura, narrativa, poesia e musica.

Molto attivo sul territorio in termini di eventi e di iniziative culturali, il collettivo artistico Corrente Alternata lascia il palco alle sue donne: «Abbiamo deciso che in questo momento di maggior afflusso turistico – spiegano dal collettivo – fossero le nostre artiste ad avere un ruolo centrale, donne e ragazze che, attraverso le loro opere, raccontano sogni e paure, ambizioni e disagio, denunciano, combattono, si esprimono raccontando il mondo attraverso il loro peculiare punto di vista».

Un punto di vista, quello delle donne, che secondo il collettivo rimane ancora troppo inascoltato e sottovalutato: «Indubbiamente – aggiungono – sono stati fatti numerosi passi avanti in termini di parità di diritti, ma rimane ancora molto da fare. Attraverso la nostra scelta ci preme sottolineare in modo militante che la donna ha un ruolo fondamentale in tutti gli ambiti sociali, che deve continuare a rivendicare e che le deve essere riconosciuto, a partire dalla sfera privata fino a quella pubblica. Troppo spesso, invece, la donna è ancora vittima di abusi che arrivano anche a conseguenze tragiche e, nonostante la spaventosa frequenza degli episodi di violenza, ancora poco si fa in termini di prevenzione e troppe parole vengono sprecate quando ormai è troppo tardi».

E' attraverso il linguaggio dell'arte che “Sole d'estate” fa brillare il ruolo e l'intelletto delle donne, grazie al sapiente lavoro di coordinamento di Flaviana de Gennaro, tra pittura, opere in resina, sculture e due appuntamenti speciali: il 13 agosto con le poesie in musica di “Io, Anna” e il 19 agosto lasciando spazio alle affascinanti pagine de “Il fuoco dei sensi”.

La mostra è aperta tutti i giorni nella ex polveriera Guzman a partire dalle 19.

Domenica 13 agosto, la scrittrice lagunare Anna Maria Schimenti ha recitato alcuni versi tratti dal suo ultimo libro di poesie “Io, Anna” sulle note jazz del musicista Filippo Muneghina. Sabato 19 agosto, alle 19, appuntamento con la presentazione del libro “Il fuoco dei sensi”, della scrittrice Chiara Varisco che narra la vera storia di Valerio, uomo semplice e speciale come ogni creatura ma, che a differenza dei più, ci fa scoprire lo straordinario nell’ordinario.

Le artiste

Rachele Tofanelli, autodidatta, da oltre 4 anni realizza le sue opere con la resina spaziando dall’arte all’artigianato attraverso quadri, pannelli, specchi, bijoux, ma anche oggettistica per la casa e per la tavola. Realizza ed espone le sue creazioni nel suo laboratorio alla Torba, vicino Capalbio. Ciò a cui aspira fortemente è fare della sua passione il suo lavoro.

Rossella Rispoli Segato nasce e vive ad Orbetello; diplomata all’Accademia di Belle Arti di Roma, lavora nel suo studio di pittura in via Buonarroti, 1-3 a Orbetello, dove espone i temi dominanti del suo lavoro pittorico: l’Archeologia industriale sulla fabbrica ex Sitoco di Orbetello Scalo, Genius Loci per rappresentare la sua splendida terra e il Femminino Sacro.

Olimpia Petrini in arte Lima considera l'arte mutabile e in continua evoluzione, come qualcosa che cambia continuamente e, di conseguenza, irriproducibile. Un'opera d'arte muta giorno dopo giorno, si trasforma nel tempo mantenendo un carattere variabile.

Barbara Lo Faro, artista romana, propone 3 opere dalla serie “Invincibile Estate”.

Donne forti, ma anche fragili e inquiete, sotto il sole di un’estate invincibile, persistente, che ritroveranno, per citare Albert Camus, nel bel mezzo dell’ inverno, a scaldare l’anima.

Daniela Cleo «Nella mia "Vita Lavorativa" passo dal restauro di reperti di arte antica al restauro delle persone nelle loro dimensioni fisiche ed emozionali. Inizio un percorso introspettivo e artistico che mi porta a generare uno stile del tutto personale, creando opere a china eseguite con pennino su carta e poi trasposte su tutti i materiali».

Margi Vancheri artista romana, dipinge da 25 anni, durante i quali ha ottenuto diversi riconoscimenti. Nella sua pittura coniuga l’essenzialità con la ricerca, il realismo con l’astrazione.

Federica Damiani nata a Roma nel 1985. Nipote del regista e pittore Damiano Damiani. Grazie all'influenza artistica della sua famiglia comincia a dipingere e scrivere poesie già da bambina. Si trasferisce 6 anni fa in Maremma dove trova la serenità e il tempo per dedicarsi alla sua parte artistica.

Barbara Rosi «Espongo due elementi decorativi tra i più apprezzati dai maestri ceramisti, che mi sono stati insegnati alla rinomata scuola di Montelupo Fiorentino, dove ho studiato e lavorato. Nel mio laboratorio mi dedico all’arte nei suoi molteplici aspetti dipingendo su tela con colori acrilici e colori a olio, su legno con pigmenti naturali, tempera all’uovo e foglia d’oro e su ceramica».

Eleonora Falcini (in arte Lolly Pottery ) 34 anni. Cresciuta a porto Ercole è una Ceramista Scultrice. Sul suo rapporto con l’arte dice: «Amo dialogare con la Natura è da lei che arriva l’energia creativa che veicolata dalle mani rilascio nelle mie opere». In questa mostra vi coinvolgerà in un dialogo interiore sull' ineluttabile urgenza dei CambiaMenti.

Ginevra Galassi «Tramite le mie opere esprimo e cerco di rappresentare al meglio il mio modo di essere, le mie aspettative, provando a lanciare un messaggio universale tramite i miei quadri».

Laila Gamberi, psicologa di professione, fotografa per passione, con la macrofotografia si riconnette all'armonia della natura, un' armonia che l'essere umano troppo spesso perde e cerca di ritrovare in modo sbagliato. Le foto in mostra sono una denuncia e un monito: non possiamo dimenticarci che siamo un tutt'uno con la nostra Terra.

Rebecca Frigola frequenta il liceo artistico a Grosseto «Spero che la mia arte sia aprezzata ora e in futuro e che ognuno possa ritrovarsi e interpretarla in modo personale e soggettivo».

Matilde Guerrini presenta “La spirale del sole”, opera a libera interpretazione che ruota su significati pieni di vita e di vuoti eppure non termina mai, la fine è sempre un inizio.

Marcella Stefanelli, 27 anni di Capalbio, ha frequentato il liceo artistico.

Valeria Alciati nasce a Roma nel 1989. Si laurea con lode presso l'Accademia di Belle Arti di Roma in Pittura e in Arte per la Terapia. Artista visiva concettuale, ha partecipato a diverse mostre in Italia.

Susanna Mariani dopo una carriera accademica incentrata sul disegno anatomico si è lasciata catturare dal barbaglio del mare e l'ha imprigionato sulla superficie bidimensionale delle sue tele. Le pennellate ritmiche costringono lo sguardo ad abbandonarsi a quel rurolare continuo, e mai monotono, che le onde hanno poco prima di infrangersi sulla riva.

Michela Viduani è un'artista nata a Monte Argentario. Ispirata dalla bellezza della natura, ha iniziato a dipingere con colori acrilici da autodidatta, iniziando con sassi passando poi alle tele. Dopo i primi quadri marini, si è dedicata alla tecnica dei mandala floreali, che sono stati un mezzo per migliorare l'autocoscienza attraverso la meditazione.