Sold out il concerto di Lucio Corsi a Scarlino

Posti esauriti per l’attesa esibizione dell'artista maremmano a “Castello d’Autore” in programma domani, giovedì 3 agosto, alla Rocca Pisana



Scarlino: Tutto esaurito per l’atteso concerto di Lucio Corsi, in programma domani, giovedì 3 agosto, alla Rocca Pisana di Scarlino per “Castello d’Autore”, la rassegna promossa dall’amministrazione comunale e organizzata dall’associazione M.Arte.

Dopo essersi esibito al Firenze Rocks il 17 giugno scorso, aprendo la serata degli Who, il cantautore di Vetulonia torna in concerto in Maremma con il suo mix di rock, glam e psichedelia e porta in tour il suo ultimo album “La gente che sogna”, pubblicato ad aprile.

Lucio Corsi si è affermato sulla scena cantautoriale per il suo stile originale, che mescola il rock d’autore alle sonorità folk di canzoni surreali che lo rendono un autore e musicista dalla cifra unica e una poetica altamente riconoscibile nel panorama nazionale. Apprezzato dal grande pubblico dopo l’esordio nel 2015 con il disco “Altalena Boy / Vetulonia Dakar” e nel 2017 di “Bestiario Musicale”, è nel 2020 con “Cosa faremo da grandi?”, prodotto da Francesco Bianconi e Antonio Cupertino per la Sugar Music, che il cantautore viene consacrato tra le più interessanti personalità musicali della sua generazione e pioniere del genere ‘cantautorato glam’.

Il programma di “Castello d’Autore” continua lunedì 7 agosto con l’“Omaggio a Riccardo Marasco”, che chiuderà la programmazione. I biglietti degli eventi si possono acquistare su Pisana.marte.18tickets.it. Per informazioni è possibile contattare lo Iat di Follonica, allo 0566 52012, oppure allo Iat di Scarlino allo 0566 866288.