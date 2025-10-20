Confronto tra Confagricoltura Toscana e istituzioni sulla prossima Pac
Solaris Grosseto Handball: al via la stagione indoor 2025-2026 tra entusiasmo, giovani talenti e nuove sfide
La società grossetana debutta nei campionati regionali e nazionali con cinque formazioni. Vittorie convincenti per le Under 14 e 16, mentre la Serie B maschile mostra grinta nonostante la sconfitta d’esordio.
Grosseto: È iniziata ufficialmente la stagione indoor 2025-2026 per la Solaris Grosseto Handball, realtà ormai consolidata nel panorama della pallamano toscana e nazionale. La società biancorossa sarà protagonista in cinque competizioni, confermando l’impegno costante nella crescita del settore giovanile e nella promozione di questo sport.
Le formazioni impegnate sono:
- Serie B maschile,
- Under 14, Under 16 e Under 18 maschili nei rispettivi campionati regionali,
- Under 20, che prenderà parte al campionato nazionale, con una stagione che culminerà nella Final Six di Chieti, sede della Federazione Italiana Giuoco Handball, dove verrà assegnato il titolo tricolore.
Debutti incoraggianti e tanto entusiasmo
La domenica appena trascorsa ha regalato subito le prime emozioni. Ottimo avvio per le Under 14 e Under 16 maschili, entrambe vittoriose con prestazioni di carattere e determinazione:
- Under 14: vittoria per 29-12 contro lo Spezia Pallamano
- Under 16: successo per 40-31, sempre contro la formazione ligure.
Più sofferto, ma comunque combattuto fino all’ultimo, l’esordio della Serie B maschile, sconfitta a Poggio a Caiano contro la Medicea. Nonostante il risultato, la prova ha mostrato segnali positivi e buone prospettive per una squadra giovane e motivata, pronta a crescere nel corso della stagione.
Prossimi appuntamenti
In settimana è atteso il debutto della Under 18 contro l’Olimpic Massa Marittima, mentre la Under 20 è ancora in attesa della pubblicazione ufficiale dei calendari nazionali.
Lo spirito della Solaris
Dalla società arriva un messaggio chiaro: entusiasmo, impegno e spirito di gruppo saranno le parole chiave di questa nuova avventura.
“Un grande in bocca al lupo a tutti i nostri tesserati – dichiarano dalla dirigenza – per una stagione che vogliamo vivere con la voglia di divertirci, di fare squadra e di affrontare ogni sfida con determinazione. Sarà un percorso lungo e impegnativo, ma siamo certi che, con il lavoro e la passione di tutti, arriveranno anche grandi soddisfazioni.”