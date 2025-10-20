Solaris Grosseto Handball: al via la stagione indoor 2025-2026 tra entusiasmo, giovani talenti e nuove sfide

La società grossetana debutta nei campionati regionali e nazionali con cinque formazioni. Vittorie convincenti per le Under 14 e 16, mentre la Serie B maschile mostra grinta nonostante la sconfitta d’esordio.

Grosseto: È iniziata ufficialmente la stagione indoor 2025-2026 per la Solaris Grosseto Handball, realtà ormai consolidata nel panorama della pallamano toscana e nazionale. La società biancorossa sarà protagonista in cinque competizioni, confermando l’impegno costante nella crescita del settore giovanile e nella promozione di questo sport.

Le formazioni impegnate sono:

Serie B maschile ,

Under 14, Under 16 e Under 18 maschili nei rispettivi campionati regionali,

Under 20 , che prenderà parte al campionato nazionale , con una stagione che culminerà nella Final Six di Chieti , sede della Federazione Italiana Giuoco Handball , dove verrà assegnato il titolo tricolore.





Debutti incoraggianti e tanto entusiasmo

La domenica appena trascorsa ha regalato subito le prime emozioni. Ottimo avvio per le Under 14 e Under 16 maschili, entrambe vittoriose con prestazioni di carattere e determinazione:

Under 14: vittoria per 29-12 contro lo Spezia Pallamano

vittoria per contro lo Under 16: successo per 40-31, sempre contro la formazione ligure.

Più sofferto, ma comunque combattuto fino all’ultimo, l’esordio della Serie B maschile, sconfitta a Poggio a Caiano contro la Medicea. Nonostante il risultato, la prova ha mostrato segnali positivi e buone prospettive per una squadra giovane e motivata, pronta a crescere nel corso della stagione.





Prossimi appuntamenti

In settimana è atteso il debutto della Under 18 contro l’Olimpic Massa Marittima, mentre la Under 20 è ancora in attesa della pubblicazione ufficiale dei calendari nazionali.

Lo spirito della Solaris

Dalla società arriva un messaggio chiaro: entusiasmo, impegno e spirito di gruppo saranno le parole chiave di questa nuova avventura.

“Un grande in bocca al lupo a tutti i nostri tesserati – dichiarano dalla dirigenza – per una stagione che vogliamo vivere con la voglia di divertirci, di fare squadra e di affrontare ogni sfida con determinazione. Sarà un percorso lungo e impegnativo, ma siamo certi che, con il lavoro e la passione di tutti, arriveranno anche grandi soddisfazioni.”



