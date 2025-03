“Sogno o son desto” con i poeti e le famiglie di Porto Ercole e Porto Santo Stefano all'Ex Omni

Argentario: Si, in scena domenica 2 marzo a Porto Santo Stefano, presso l’Auditorium Ex Omni, alle ore 17,30, un mix di talento e passione che vede il Comitato la notte dei Pirati di Porto Ercole collaborare con le compagnie teatrali Le Grotte e Lì Bindoli e tanti attori locali, che daranno vita a situazioni surreali ed esilaranti. L’originalità dello spettacolo sta nel fatto che i poeti e la loro purezza linguistica si incontrano e si scontrano con le famiglie portercolesi e santostefanesi, regalando momenti di puro divertimento.

Il progetto è un’iniziativa ambiziosa che mira a sensibilizzare i giovani e i meno giovani a riscoprire una visione della vita più in sintonia con la natura e la purezza dell’anima, attraverso la poesia. Un’occasione unica per riflettere sul ritorno ai valori autentici dell’esistenza. Ci piace ricordare tutti coloro sul palco, Antonio sabatini è Dante Alighieri e l’autore della commedia, Isabella negro è la professoressa e regista e direttore artistico, Katia Scotto e Massimo Fiorentini la coppia portercolese, Marco Buemi Gabriele D’Annunzio, Silvia Ferrini Hermione (Eleonora Duse), ⁠Angelo Nieto Carducci, ⁠i due cipressi Silvia Ferrini e Roberta Nieto, Lorenzo Fusini Leopardi, Cristina De Dominicis Adelaide, Martina Orsini Silvia, Francesco Schiano Manzoni, Mauro Caravagna Amleto ⁠Giovanni Loffredo e Emilia Picchianti la coppia santostefanese, Renzo Vitelli Orlando furioso, Roberta Nieto Grazia Deledda, Marsilio Ferrini fa se stesso, Barbara Sabatini come assistente di scena e presenta Teresa Capitani. L’ingresso è gratuito, un’occasione imperdibile per divertirsi e apprezzare la bellezza delle tradizioni locali. Non mancate a questo evento teatrale che promette di farvi sognare e ridere come non mai, parole anche di Artemare Club!