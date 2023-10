Sogni nel 2024 di aprire attività settore alimentare? Affrettati, il corso SAB sta per partire

Il corso SAB è sicuramente tra i più richiesti nel ricco catalogo dei percorsi formativi dell’Ascom Confcommercio Grosseto.



Grosseto: Il corso, riconosciuto dalla Regione Toscana, ed il superamento dell'esame finale, permettono di conseguire l'abilitazione per esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché l'attività di commercio di prodotti alimentari. La prossima edizione del corso targato Confcommercio Grosseto inizierà il 24 ottobre.

“Si tratta di una delle nostre specialità - spiegano da Confcommercio Grosseto – per noi che rappresentiamo i pubblici esercizi e tutte le tipologie di botteghe e negozi nell’ambito alimentare e che offriamo da sempre il servizio di avvio di impresa. Parliamo infatti di un requisito essenziale, per avviare ristoranti, trattorie, osterie, tavole calde, self-service, fast food, pizzerie, bar, birrerie, ed impianti sportivi e stabilimenti balneari con somministrazione, negozi di vendita di generi alimentari, botteghe di vendita di cibo per animali, tabacchi con vendita dolciumi e tante altre attività simili. Per chi è interessato ad aprire un'impresa in uno di questi settori, magari già dal prossimo anno, quale soluzione migliore dell'affidarsi alla nostra Agenzia formativa che periodicamente organizza il corso SAB praticamente da sempre?”.

Tornando all’edizione che sta per iniziare nelle aule Confcommercio di via Tevere 17 a Grosseto, sono in tutto 90 le ore di lezione previste.

In programma, tra le altre materie, nozioni di sicurezza alimentare e valore organolettico dei prodotti, norme igienico-sanitarie a tutela della salute dei consumatori, rintracciabilità dei prodotti alimentari, merceologia alimentare, normativa sul commercio e le responsabilità civili, penali e amministrative.

Per maggiori informazioni e per iscrizioni contattare l'Associazione al numero 0564 470111, oppure scrivere a formazione@confcommerciogrosseto.it.