Sognando il Teatro del Futuro: a Siena l’XI edizione di In-Box dal vivo

Dal 20 al 22 maggio tre giorni dedicati al teatro emergente per le nuove generazioni

Siena: Torna In-Box dal Vivo, fase finale di selezione del bando In-Box 2024/25 dedicato alla valorizzazione e promozione del teatro emergente italiano. Dal 20 al 22 maggio la città di Siena accoglierà artisti, operatori culturali e giornalisti provenienti da tutta Italia, coinvolgendo i cittadini in una vera e propria festa teatrale. Il progetto, ideato da Straligut Teatro, è sostenuto dal Comune di Siena, dalla Regione Toscana, dall’Università di Siena, è riconosciuto dal Ministero della Cultura ed è realizzato in collaborazione con Sonar, Residenze Artistiche Toscane (RAT) e Assitej.

L’edizione 2025 punta i riflettori su In-Box Verde, sezione del progetto dedicata alle nuove generazioni e ospita una selezione di spettacoli fra i più interessanti del teatro emergente italiano. Dopo un meticoloso processo di selezione su numerose candidature pervenute, i partner della rete (teatri, festival, rassegne, circuiti regionali e soggetti istituzionali diffusi su tutto il territorio nazionale) hanno selezionato otto compagnie provenienti da tutta Italia: gli artisti si esibiranno nei teatri cittadini (Teatro dei Rinnovati, Teatro dei Rozzi, messi a disposizione dal Comune di Siena e dai Teatri di Siena, diretti da Vincenzo Bocciarelli, più il Teatro del Costone) davanti alle giurie, agli operatori, alla stampa e al pubblico.

La peculiarità di In-Box è da sempre quella di sostenere la ricerca artistica e la dimensione professionale degli artisti emergenti tramite l’assegnazione di repliche a cachet. Durante l’evento, i partner potranno valutare dal vivo i lavori dei finalisti e selezionare le proposte da inserire nella programmazione dei rispettivi teatri: in questo modo saranno distribuite le 112 repliche messe in palio per questa edizione. Il festival rappresenta dunque una grande opportunità per le compagnie selezionate che avranno la possibilità di esibirsi durante la stagione 2025/26, nelle numerose “piazze” che compongono la rete.

«L’immagine che abbiamo scelto per questa nuova edizione riparte dal teatro - raccontano Francesco Perrone e Fabrizio Trisciani di Straligut Teatro - inteso come luogo fisico (di spettacolo, incontro, aggregazione, comunità…) e ne immagina uno fantastico, proiettato verso il futuro, per provare a guardare avanti con lo stesso sguardo curioso, creativo e fiducioso che appartiene alle nuove generazioni».

Uno sguardo lungimirante e fantasioso che consolida, ancora una volta, uno degli obiettivi del progetto: potenziare un teatro che sappia parlare ai giovani, che li includa, li ascolti e li coinvolga attivamente. Una platea di giovanissimi spettatori, alunne e alunni delle scuole della provincia di Siena, avrà dunque l’opportunità di assistere all’intera programmazione, aperta a tutta la città.

Sono solo parole di Zerocomma Zero Uno sarà il primo spettacolo in scena - fra i finalisti in gara - (20 maggio - ore 18:30 | Teatro dei Rinnovati), una performance sull’uso consapevole delle parole fra slang, neologismi e social network. Segue Faboo di Theatre DeGart (20 maggio - ore 21:00 | Teatro del Costone), spettacolo visivo per tutte le età che stimola l’immaginazione. La compagnia Meridiani Perduti Teatro presenta La stanza di Agnese (21 maggio - ore 9:30 | Teatro dei Rozzi) performance dedicata al giudice Paolo Borsellino, nel trentennale della sua tragica scomparsa. Doors invece è il titolo del progetto teatrale della Compagnia del Buco (21 maggio - ore 11:000 | Teatro dei Rinnovati), una riflessione sul futuro fra porte che si aprono e clownerie.

La compagnia Divisoperzero presenta Officina Prometeo (21 maggio - ore 14:30 | Teatro del Costone), portando sul palcoscenico il fascino del mito tra marionette e insoliti oggetti di scena. Pollicino Show di Gruppo Ibrido (22 maggio - ore 9:30 | Teatro dei Rinnovati), rilegge i temi classici della fiaba in chiave contemporanea, combinando coreografie, video, illustrazioni animate e celebri colonne sonore. Associazione Culturale S.T.A.R porta in scena Ida e la bambina nuova (22 maggio - ore 11:00 | Teatro dei Rozzi), la storia di una ricerca interiore, un viaggio alla scoperta del proprio linguaggio. Schedìa Teatro propone infine agli spettatori Sciopero! Ovvero quella volta che il Lupo smise di lavorare (22 maggio - ore 14:30 | Teatro dei Rinnovati), un rovesciamento un po’ rodariano del mondo fiabesco alla scoperta dell’importanza dei “cattivi”. La programmazione sarà arricchita da due spettacoli fuori concorso: Cuor di Coniglio della Compagnia Dimitri - Canessa - vincitori In-Box Verde 2023 - (20 maggio - ore 17:00 | Teatro dei Rozzi) e Ilva football club di Usine Baug e Fratelli Maniglio - finalisti In-Box 2023 - (21 maggio - ore 21:00 | Teatro dei Rozzi).

Grazie alla rinnovata collaborazione con l’Università di Siena anche quest’anno sarà realizzato il progetto In-Box Generation destinato a studentesse e studenti dell’ateneo senese che avranno la possibilità di formare una giuria parallela della sezione In-Box. La giuria universitaria, guidata da Andrea Pocosgnich di Teatro e Critica, assisterà agli spettacoli, incontrerà le compagnie e alla fine sceglierà uno spettacolo tra i finalisti di questa edizione. Sarà inoltre presente un Osservatorio In-Box Verde, un gruppo di esperti e operatori del settore ma anche di figure più “eccentriche” rispetto al teatro ragazzi, che seguirà la manifestazione e alla fine segnalerà lo spettacolo che riterrà più meritevole di attenzione.

Programma completohttps://www.inboxproject.it/dalvivo2025/programma.php