Softball, under 18: il Big Mat Bsc vince contro la Fiorentina

Allo stadio Scarpelli le biancorosse di Verrecchia si sono imposte per 12-5



Grosseto: Un’ottima prestazione quella che è andata in scena sabato 18 maggio, allo stadio Simone Scarpelli di Grosseto. Le under 18 del Big Mat Bsc si sono imposte per 12-5 contro la Fiorentina, proseguendo così la loro vincente stagione. “Abbiamo disputato – commenta Paolo Verrecchia, manager del Big Mat Bsc Grosseto under 18 di softball – una buona performance. Bene Franceschelli in pedana così come tutta la squadra in fase offensiva che difensiva. In battuta sono state preziose le prestazioni di Marianello, Innocenti, Fontana e Childers”.

Il prossimo appuntamento di campionato per le under 18 sarà mercoledì 22 maggio, sempre allo Scarpelli, contro le Nuove pantere di Lucca.