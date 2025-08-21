Softball: settima edizione per “Città di Grosseto”

Allo stadio Simone Scarpelli dal 22 al 24 agosto si giocherà il torneo under 19 a sei squadre

Grosseto: Toscana, Piemonte, Lazio, Emilia-Romagna e Lombardia. Sono queste le regioni di provenienza delle sei squadre coinvolte in “Città di Grosseto”, la settima edizione del torneo di softball targato Big Mat Bsc Grosseto per la categoria under 19. “Sarà una tre giorni – commenta Paolo Verrecchia, manager e promotore della manifestazione – di full immersion totale. Le squadre giocheranno, alloggeranno e faranno gruppo allo Scarpelli, vivendo ininterrottamente per circa settantadue ore il softball e la competizione. Ovviamente, un torneo come questo, non è solo una questione di partite e di vittorie, ma anche e soprattutto un momento per stare insieme, conoscere le varie realtà italiane e condividere un’esperienza comune in cui il divertimento e la sportività sono gli assoluti protagonisti”.

Sul diamante dello Scarpelli, oltre al Big Mat Bsc Grosseto di Enrico Franceschelli, giocheranno il Cali Roma, il Bollate, La Loggia, l’Avigliana rebels e il Collecchio softball. Si comincia venerdì 22 agosto, alle ore 8, con Big Mat Bsc-La Loggia; alle 9.45 ci sarà La Loggia-Bollate, alle 11.30 Big Mat Bsc-Bollate, alle 13.15 Cali Roma-Bollate, alle 15 Collecchio-Avigliana, alle 16.45 La Loggia-Collecchio e alle 18.30 Avigliana-Cali Roma. Sabato 23 agosto, alle 8, si inizierà con La Loggia-Cali Roma, alle 9.45 Cali Roma-Big Mat Bsc, alle 11.30 Bollate-Avigliana, alle 13.15 Avigliana-La Loggia, alle 15 Collecchio-Cali Roma, alle 16.45 Big Mat Bsc-Avigliana e alle 18.30 Collecchio-Big Mat Bsc. Domenica 24 agosto, infine, alle 8.15 si disputerà Bollate-Collecchio, mentre alle 10 ci sarà la finale per il quinto e il sesto posto, alle 11.45 quella per il terzo e il quarto e alle 13.30 la finalissima. A seguire, si svolgeranno le premiazioni. Se al termine del girone due o più squadre dovessero trovarsi in parità, la classifica verrà determinata in base agli scontri diretti, successivamente alla differenza tra i punti segnati e subiti e, nel caso in cui la parità dovesse persistere, al lancio della monetina. “Scenderanno in campo – continua Verrecchia – sei squadre di altissimo livello, capaci di esprimere un buon softball a ritmi importanti. Sarà dunque un grande spettacolo e invitiamo tutti i tifosi, gli appassionati e le famiglie a partecipare alla competizione, vivendo un weekend all’insegna del softball e del divertimento”.

