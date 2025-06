Softball, Serie B: le biancorosse (stra)vincono contro la Sestese

Bene anche le under 19 che si sono imposte per 5-2 sulla Fiorentina softball

Grosseto: Ottima prova per la prima squadra di softball del Big Mat Bsc Grosseto. Domenica 22 giugno le biancorosse si sono imposte per 10-0 e 11-0 sulla Sestese. “Le nostre lanciatrici – commenta il manager Paolo Verrecchia -, in un momento di grande forma, hanno da subito fatto capire che non avrebbero concesso nulla. Nella prima partita, ottima partenza di Stefania Balloni, rilevata con sicurezza da una solida Giorgia Franceschelli: entrambe hanno tenuto a bada le mazze avversarie. In attacco, le nostre ragazze si sono fatte sentire con valide importanti firmate Balloni, Franceschelli e dalla new entry Chiara Ruberto. Da segnalare anche l’ottima prova delle due atlete in prestito dal Firenze Softball, Sanna Laida e Tarchi Teresa, che si sono fatte valere sia in attacco che in difesa.”

La seconda gara ha seguito lo stesso copione: apertura di Giulia Verrecchia, poi rilevata con grande personalità da Chiara Ruberto; entrambe protagoniste di una prestazione impeccabile. “Anche in questa partita – continua Verrecchia - l’attacco ha risposto presente: valide per Ruberto, Franceschelli, Verrecchia e un contributo corale di tutta la squadra, che ha saputo girare con decisione la mazza. Ora la concentrazione è tutta su domenica 29, quando affronteremo in casa il doppio confronto contro il Nettuno softball. All’andata finì 1-1 e ora ci giochiamo tanto, forse tutto, in questi due match. Massima attenzione, massima concentrazione. Il campo ci dirà se siamo cresciute abbastanza per guardare davvero oltre. Invitiamo, ovviamente, tutti i nostri tifosi e gli appassionati a venire allo Scarpelli per sostenerci”.

Ottima prova anche per le under 19 che hanno battuto, allo Scarpelli, la prima della classe, la Fiorentina softball, per 5-2. “Dopo una partenza con un paio di singhiozzi in cui sono stati subiti due punti – commenta il manager Enrico Franceschelli -, non è più stato concesso nulla alle avversarie. L’attacco, che ha sfruttato tutte le occasioni create, ha permesso di vincere una bella partita”.