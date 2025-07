Softball, Serie B: Il Big Mat Bsc sogna i playoff

Le under 19 terminano la regular season con tre vittorie consecutive

Grosseto: La prima squadra di softball del Big Mat Bsc Grosseto sogna i playoff, dopo il pareggio con il Nettuno. Lo scorso weekend, infatti, le biancorosse si sono imposte per 7-0 in gara (ottima prestazioni di Balloni in pedana), ma hanno ceduto il passo per 9-8 nel secondo match. “Mancano ancora quattro partite – commenta il manager Paolo Verrecchia –, siamo padroni del nostro destino, ma non possiamo permetterci di sbagliare niente. Adesso dobbiamo pensare alla trasferta contro il Cali Roma, concentrandosi su una gara alla volta”.

Le under 19 biancorosse chiudono la regular season, sperando di rientrare nei playoff, con tre vittorie consecutive. Dopo la vittoria per 25-2 contro il Lucca, mercoledì 2 luglio si sono imposte per 15-11 e 10-0 contro il Firenze softball. Da segnalare, per le ultime due gare, le ottime prove delle sorelle Childers e di Ruberto in pedana e l’home run interno di Franceschelli.