SoftBall Serie B: domenica agrodolce per le biancorosse

Il Big Mat Bsc Grosseto di softball vince 10-0 in gara uno, ma cede il passo per 11-1 nel secondo match contro il Nettuno

Grosseto: Una vittoria a testa per il Big Mat Bsc Grosseto di softball e il Nettuno. Le ragazze di Paolo Verrecchia, sul diamante di Anzio, si sono imposte per 10-0 in gara uno, mentre il secondo match se lo è aggiudicato il Nettuno per 11-1, a seguito di un’interruzione di circa un’ora. “È stato un doppio confronto – commenta il manager Verrecchia – di grande importanza per la corsa playoff. Ogni vittoria, in un campionato così equilibrato, può fare la differenza”.

In gara uno le biancorosse hanno registrato un’ottima performance. “Stefania Balloni – continua Verrecchia – in pedana ha dominato la partita, non concedendo alcunché alle mazze avversarie. Le ragazze sono state ottime in fase offensiva, con le valide di Marianello (in grande spolvero), di Pirella, della classe 2010 Aquilai, di Pucci, Verrecchia e Cappuccio”.

In gara due, nonostante la buona partenza di Giulia Verrecchia in pedana e l’1-0 siglato dalle biancorosse, c’è stata la reazione del Nettuno. “Purtroppo l’interruzione temporanea di circa un’ora della partita – conclude Paolo Verrecchia -, dovuta ad alcuni episodi di nervosismo e comportamenti inappropriati da parte del pubblico e degli addetti ai lavori, ci ha fatto perdere il ritmo e la concentrazione. E questo ci è costato molto, subendo undici punti che non rendono minimamente giustizia al valore tecnico messo in campo dalle due squadre”.

Il prossimo impegno della prima squadra di softball del Big Mat Bsc Grosseto sarà domenica 25 maggio, allo stadio Simone Scarpelli, contro il Cali Roma.