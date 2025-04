Sport Softball: prima trasferta stagionale per le under 19 8 aprile 2025

8 aprile 2025 227

227 Stampa

Redazione

Le biancorosse non s’impongono sul diamante della Fiorentina, cedendo il passo per 11-1 Grosseto: Non riesce a imporsi in trasferta il Big Mat Bsc Grosseto under 19 di softball. Le biancorosse, sul diamante della Fiorentina, hanno ceduto il passo per 11-1 giocando comunque una buona gara. “Un risultato assolutamente bugiardo – commenta il manager Enrico Franceschelli -. La differenza l’ha fatta la lanciatrice avversaria Osella, che in pedana ha mostrato tutto il suo talento. Le nostre ragazze hanno fatto bene in difesa, dove ha brillato su tutte Secciani, e in pedana nell’ultimo inning è stata eccezionale anche Lilly Childers”. Sabato 12 aprile, alle ore 16, le under 19 se la vedranno in trasferta contro le Nuove pantere di Lucca. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Softball: prima trasferta stagionale per le under 19 Softball: prima trasferta stagionale per le under 19 2025-04-08T16:00:00+02:00 142 it Le biancorosse non s’impongono sul diamante della Fiorentina, cedendo il passo per 11-1. Softball: prima trasferta stagionale per le under 19 PT1M /media/images/Margherita-Secciani-Big-Mat-Bsc-Grosseto-under-19.jpg /media/images/thumbs/x600-Margherita-Secciani-Big-Mat-Bsc-Grosseto-under-19.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 08 Apr 2025 16:00:00 GMT